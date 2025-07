Italiani in campo lunedì 7 luglio: Sinner, Sonego e Cobolli per un posto ai quarti. A che ora e dove vederli

Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli scendono in campo nella giornata odierna per un posto ai quarti di finale. Un “manic monday” per il tennis italiano, che per la prima volta può vantare tre giocatori insieme negli ottavi di Wimbledon. Vediamo i tre match ai raggi X.

Sinner sfida Dimitrov con il favore dei pronostici

Jannik Sinner torna in campo contro Grigor Dimitrov. L’appuntamento è indicativamente verso le 19, in quanto terzo match sul Campo Centrale, dopo Djokovic-de Minaur e Andreeva-Navarro. Il numero 1 del mondo sfida per la sesta volta in carriera il bulgaro, 21 ATP. I precedenti sono in netto favore dell’azzurro, che conduce per 4 a 1, con l’unica sconfitta patita al primo confronto tra i due, a Roma nel 2020. Mai, però, si sono affrontati su erba.

Dopo mesi difficili, con problemi fisici insistenti, Grigor pare aver ritrovato un buon momento di forma. Un solo set perso, quello lasciato a Corentin Moutet al secondo turno, e un tabellone che lo ha favorito, hanno accompagnato l’ex n.3 al mondo fino agli ottavi contro Sinner. Il numero uno al mondo ha fino a qui lasciato le briciole ai suoi avversari, perdendo solamente 17 giochi in tre incontri disputati. Se qualcuno avesse avuto dubbi dopo l’uscita anzitempo nel torneo di Halle per mano di Alexander Bublik, si sarà sicuramente tranquillizzato. I pronostici sono tutti dalla parte di Jannik e anche le agenzie di scommesse sono concordi. Goldbet e Lottomatica quotano Sinner a 1,02 contro il 14,00 di Dimitrov, a 16,00 su Sisal contro sempre 1,02 per Jannik.

Sonego cerca l’impresa contro Shelton

Secondo match sul Campo 1 per Lorenzo Sonego, che verso le ore 15 andrà ricerca della seconda vittoria in uno Slam contro Ben Shelton. Lo statunitense ha in questa stagione fatto irruzione in top 10 e cerca l’acuto in un Major per confermare la sua crescita. In quattro precedenti – 3 a 1 a favore di Shelton – nessuno si è giocato sull’erba. L’unica vittoria ottenuta dall’azzurro è stata proprio in uno Slam, al Roland Garros del 2023.

Sonego è reduce dal grande successo in cinque set su Brandon Nakashima, vittoria che ha dimostrato una volta di più come il tennista di Torino si trovi a suo agio su questa superficie. Anche Shelton ha trovato un certo feeling con i prati londinesi, fin qui facendo percorso netto.

Lo statunitense, anche per ragioni di ranking, parte con il favore dei pronostici, ma Lorenzo può giocarsi le sue carte. Le quotazioni di Goldbet e Lottomatica danno Shelton a 1,26 e Sonego a 3,90, Sisal 1,28 e 3,85.

Cobolli contro Cilic come al Roland Garros

Flavio Cobolli inaugura il programma del Campo numero 2. Alle ore 12 la 22esima testa di serie si gioca l’accesso ai quarti di finale di Wimbledon contro l’esperto Marin Cilic, che sta vivendo una seconda, forse anche terza carriera. Il croato, 83 ATP, ha appena vinto un Challenger su erba, a Nottingham, e a Londra ha eliminato l’idolo di casa Jack Draper, giocando un tennis brillante e propositivo. Per Flavio, tuttavia, l’occasione è delle migliori per arrivare per la prima volta in carriera tra i migliori otto in un Major.

Cobolli non ha mai perso contro Cilic. I precedenti suggeriscono 2 a 0 in favore dell’azzurro. L’ultimo incrocio è assai recente e risale al primo turno del Roland Garros, terminato 3 a 0 per Flavio. I prati, però, sono tutt’altra cosa. Seguono logiche proprie e Marin lo sa bene. Nel 2017 si è spinto fino alla finale dei Championships, quando nulla poté contro Roger Federer. Cobolli dovrà fare molta attenzione. Difatti, le quote delle scommesse vedono l’italiano leggermente favorito, ma la sfida ha il sapore dell’equilibrio. Da Goldbet e Lottomatica Cobolli è dato a 1,86 contro 1,98, su Sisal a 1,90 contro 1,95.

