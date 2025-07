Wimbledon, papà Cobolli: “Non mi aspettavo che Flavio potesse arrivare ai quarti” [ESCLUSIVA]

Flavio Cobolli continua a vincere e quando si vince è meglio non cambiare abitudini. Così Stefano Cobolli, papà e coach di Flavio, è tornato ai microfoni di Ubitennis per commentare la vittoria del figlio su Cilic con il direttore Ubaldo Scanagatta. E questa volta, di fronte a un traguardo così importante come il primo quarto di finale in uno Slam, Stefano Cobolli non ha potuto nascondere l’emozione, mostrata anche a fine match durante l’intervista di Flavio: “E’ un risultato totalmente inaspettato, su una superficie nuova per Flavio, dove si potrà esprimere molto bene. Qui vincere è complicatissimo in ogni partita, figuriamoci un ottavo di finale con un Cilic in questa forma. Flavio è stato bravissimo a chiudere la partita”.

There were a fair few tears from Flavio Cobolli's father and former professional player Stefano after watching his son reach the quarter-finals of #Wimbledon for the very first time ✨ pic.twitter.com/aIAOpAzaFF — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2025

Dopo il terzo set perso, il rischio che l’andamento della partita potesse girare a favore del croato era infatti concreto: “Avevamo impostato la partita per cercare di evitare il dritto anomalo di Cilic perché da lì fa molto male, però poi quando si è entrati in lotta Flavio si è un po’ impaurito e ha perso un po’ di qualità, mentre Cilic è salito di livello. Quando sei sotto di 2 set o ti demoralizzi e molli o giochi più libero e la tua qualità si alza ed è successo questo. In quel momento Flavio aveva tutto da perdere e dopo il terzo poteva andare malissimo anche il quarto perché Cilic non sbagliava più. Probabilmente dopo il break preso si è liberato un po’ della paura e questo gli ha permesso poi di ritrovare un po’ di smalto per i game e i punti successivi nel tie-break”.

Insomma, come ha spiegato Stefano Cobolli “era diventata una partita veramente complicata con un Cilic ammirevole e sorprendente per l’età che ha… solo un campione può esprimere un livello del genere al terzo o al quarto set”. Avanti 2-0 nel tie-break del quarto, però, anche Cilic è tornato a sbagliare e Cobolli ha dimostrato di essere all’altezza di questi palcoscenici: “Il tennis è questo… quando senti di aver ripreso il controllo della partita magari, un po’ di paura può arrivare a tutti. È tutto un gioco mentale, e in questo Flavio ha dimostrato di essere veramente forte. Sì, ha avuto un pizzico di paura ma chi è che non ce l’ha? L’importante è che quando ha avuto l’occasione, ha chiuso con prepotenza, con grande coraggio e qualità”.

Dopo una vittoria del genere il riposo sarà piuttosto dolce… anche grazie al cambio di appartamento effettuato a torneo in corso: “Per qualche notte abbiamo avuto un po’ di difficoltà, ora abbiamo una buona casa. Purtroppo a Londra non è facile trovare l’aria condizionata negli appartamenti e in questi giorni il caldo anomalo è stato anomalo. Flavio è stato bravo a gestirlo”.