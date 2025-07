Wimbledon, Sonego: “Shelton è un giocatore che ti fa giocare male. Ho dato tutto” [ESCLUSIVA]

Lorenzo Sonego è stato costretto ad arrendersi alla legge di Ben Shelton per la terza volta consecutiva nei Grand Slam. Dopo Melbourne e Parigi, il ventiduenne statunitense ha rincarato la dose a Londra, mettendo fuori dal main draw il piemontese, che si è concesso ai microfoni di Ubitennis, evidenziando i punti salienti del match con Shelton.

D. Puoi farci un’analisi su questa partita?

Lorenzo Sonego: “Terzo e quarto set si è giocato su pochi punti. L’avevamo preparata bene, soprattutto in risposta. Stavo molto più lontano rispetto alle altre volte e quello mi ha portato a rispondere più frequentemente e magari dargli anche meno punti di riferimento sul servizio. Sono partito molto bene in risposta. Nel secondo set ho avuto palle break, è stato bravo lui a salvarle, poi è un po’ cambiata la partita, forse ho avuto un game dove potevo fare qualcosina di più. Però, in una partita di 4-5 set ci sta qualche game non giocato alla perfezione, poi è stata una lotta. Terzo e quarto set abbiamo avuto occasioni sia io che lui e poi è stato più bravo lui nei momenti importanti della partita”.

D. Bilancio molto positivo del torneo nonostante la sconfitta di oggi.

Lorenzo Sonego: “Positivo sicuramente. In campo ho cercato di dare tutto quello che avevo, mi sono goduto ogni partita, mi sono divertito, è stato un bellissimo torneo, quindi torno a casa sicuramente contento di quello che ho fatto, e consapevole del livello che posso esprimere e di quello che continuare a fare durante gli allenamenti e nei prossimi tornei”.

D. Dove vai a giocare nei prossimi tornei?

Lorenzo Sonego: “In America, a Washington”

Vanni Gibertini, Ubitennis. A parte il servizio, cos’ha lui che effettivamente lo rende così difficile da affrontare?

Lorenzo Sonego: “È un giocatore che ti fa giocare male. Ha queste accelerazioni improvvise, cambi di rotazione. Gioca molto bene al volo, quindi a volte te lo ritrovi a rete. Comunque, risponde bene. Oggi rispondeva da vicino e riusciva sempre a rispondere in qualche modo, quindi ti mette in difficoltà, e avendo un servizio così può prendersi qualche rischio in risposta e può metterti pressione”.