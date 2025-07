Aryna Sabalenka è la prima qualificata per le WTA Finals

Nonostante nella stagione in corso sia ancora a secco in termini di titoli major, Aryna Sabalenka ottiene un altro risultato che marca la misura del suo vantaggio in termini di rendimento con il resto delle colleghe; è di martedì l’annuncio da parte della WTA della sua qualificazione alle WTA Finals di fine 2025, che avranno luogo il prossimo novembre nella medesima sede che le ha ospitate nel 2024, ovvero Riyadh. La numero uno del mondo può al momento contare su 7395 punti, ben 2796 più della seconda classificata, l’americana Coco Gauff, frutto di una prima parte di stagione che l’ha vista protagonista in una finale per ben sette volte: ha vinto a Brisbane, Miami e Madrid e ha perso a Melbourne, Indian Wells, Stoccarda e Parigi.

In dieci tornei giocati prima di Wimbledon Aryna ha disputato otto semifinali e solo in un caso non ha raggiunto gli ottavi, a Doha, quando perse da Alexandrova nell’unico breve periodo in ombra di questa annata. “Qualificarmi per le Finals” – commenta Sabalenka – “è il mio obbiettivo ogni anno, ed esserci riuscita per prima quest’anno è un traguardo speciale per me e la mia squadra. Non vedo l’ora di tornare a Riyadh per provare a vincere il trofeo”.

Le fa eco la direttrice dell’evento, l’ex numero uno Garbiñe Muguruza: “Congratulazioni ad Aryna per questo risultato, tra l’altro raggiunto così presto nella stagione. È una grande giocatrice ed è in gran forma e di sicuro andrà avanti in questo modo fino a fine anno. Non vedo l’ora di tornare in Arabia Saudita, dove l’anno scorso abbiamo allestito una splendida manifestazione dove le più forti tenniste del circuito hanno potuto esibire il loro miglior tennis con il supporto di tantissimi servizi e degna accoglienza. Anche quest’anno l’evento sarà una grande vetrina per loro”.

Da ultimo il CEO di WTA, Portia Archer: “l’atteggiamento mentale di Aryna, la personalità e il suo essere una stella del circuito attirano moltissimi fan ogni volta che lei scende in campo; è bello avere questo genere di protagoniste per far crescere il movimento tennistico in tutto il mondo, specialmente in nuove regioni. Abbiamo iniziato bene lì lo scorso anno e contiamo di continuare a coinvolgere nuovi appassionati, lavorando di concerto con la federazione araba; quest’anno vogliamo interessare ancora più persone, spingendole a provare il nostro sport e uno stile di vita salutare e attivo”.