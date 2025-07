Cincinnati Open: Sinner e la colonia azzurra in main draw, Paolini e Bronzetti le italiane in tabellone

Saranno due grandi tornei quello maschile e femminile del Master1000 di Cincinnati in programma dal 5 al 18 agosto 2025.

Le attuali prime dieci teste di serie saranno tutte ai nastri di partenza. Da Jannik Sinner a Carlos Alcaraz, da Alexander Zverev a Novak Djokovic in quello maschile, mentre Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Jasmine Paolini e Jessica Pegula tra le protagoniste di quello in “rosa”.

Folta la colonia italiana: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi sono già nel main draw.

Utilizzeranno il ranking protetto sia Nick Kyrgios che Jenson Brooksby e anche l’austriaco Sebastian Ofner.

Al WTA di Cincinnati in campo ci saranno le protagoniste di quest’edizione in corso di svolgimento. Mirra Andreva, Ekaterina Alexandrova e Amanda Anisimova saranno ai nastri di partenza dell’edizione 2025 del 1000 canadese.

Tra le azzurre, in main draw, oltre alla n. 1 d’Italia, ci sarà Lucia Bronzetti.

Nel 2024 a vincere il Masters 1000 ATP di Cincinnati fu Jannik Sinner che vinse in due set 7-6(4) 6-2 la finale con Frances Tiafoe. Fu il quindicesimo titolo in carriera per l’azzurro che diventò il più giovane vincitore di Cincinnati dai tempi di Murray.

A trionfare nel WTA 1000 di Cincinnati fu Aryna Sabalenka: 6-3 7-5 su Jessica Pegula. La bielorussa trionfò senza perdere un set.