Dalla gravidanza ai quarti di Wimbledon: Belinda Bencic è la storia del momento

Belinda Bencic, grazie alla vittoria di ieri su Ekaterina Alexandrova, si è qualificata per la prima volta in carriera ai quarti di finale di Wimbledon: la svizzera, attualmente numero 35 del ranking mondiale (ma grazie alle vittorie degli ultimi giorni guadagnerà almeno 12 posizioni in classifica), nel corso del secondo parziale si è imposta dopo aver sprecato ben cinque match point al servizio, sul 7-6(4) 5-3, per poi chiudere nel game successivo, superando così definitivamente il trauma di un altro match point, quello che non era riuscita a convertire, due anni fa, sempre a Wimbledon, e sempre negli ottavi di finale, con Iga Swiatek.

Bencic nei quarti di finale di mercoledì 9 luglio se la vedrà, sul campo Centrale (alle ore 14.30), con la giovanissima star del tennis mondiale, Mirra Andreeva, cercando di raggiungere la seconda semifinale slam della sua vita, dopo quella dello US Open 2019 (sconfitta poi dalla futura campionessa Andreescu), che le consentì, qualche mese più tardi, di siglare il best ranking di numero 4: la 28enne di Flawil, che nel 2021 coronò la prima parte della sua splendida carriera con due medaglie olimpiche a Tokyo (oro in singolare, argento in doppio), sta tentando di riavvicinarsi al suo miglior livello dopo la lunga pausa per la gravidanza.

What a moment ✨



In her ninth appearance at The Championships, Belinda Bencic reaches her first QF at SW19 👏#Wimbledon pic.twitter.com/QgprKB6lDL — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2025

E le cose, a quanto pare, stanno andando oltre le migliori aspettative: Bencic è rimasta ferma dal settembre del 2023 all’ottobre del 2024 e, nel frattempo, ha dato alla luce (aprile 2024) la piccola Bella, rientrando nel circuito con una scioltezza abbastanza impressionante. Dopo qualche match interlocutorio nei tornei ITF, la svizzera ha cominciato a macinare punti e risultati: ottavi all’Australian Open, il nono titolo della carriera ad Abu Dhabi, i quarti a Indian Wells e gli ottavi a Madrid. Dopo qualche settimana di (comprensibile) assestamento, contrassegnata anche da infortunio (ritiro a Roma, forfait al Roland Garros), la classe di Belinda è tornata a splendere a Wimbledon, dove ha battuto, nell’ordine, Parks, Jacquemot, Cocciaretto (al te break decisivo) e, appunto, Alexandrova: un risultato eccezionale, se teniamo presente che Bencic, nel corso della settimana precedente ai Championshps, era stata eliminata al primo turno proprio dalla tennista russa con un netto 6-1 6-2 e che, oltretutto, non vinceva un incontro sull’erba da due anni. La storia di Belinda sull’erba, di fatto, si era fermata a quel maledetto match point con Swiatek.

Bencic after reaching 1st Wimbledon QF



“You had your daughter Bella 15 months ago. How do you juggle everything?”



Belinda: “It’s been really amazing… I’m juggling it like every mom does. Props to the moms.” ❤️



pic.twitter.com/JSKWJztb8B — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 7, 2025

Nel giro di sei mesi Bencic – ripartita praticamente da zero – ha stupito il mondo del tennis ed è già riuscita a riavvicinarsi alla posizione in classifica (15) che occupava prima della gravidanza: anzi, a dire la verità, ha già superato sé stessa, mettendo la firma su un risultato – i quarti di Wimbledon – che non aveva mai raggiunto.

La svizzera, che nel corso della carriera ha sempre avuto un record invidiabile le top 10, senza però riuscire a trasformare questa caratteristica nella solidità di un grande risultato Slam (non è mai andata oltre la semifinale e prima di questo Wimbledon aveva raggiunto solamente tre volte i quarti, sempre a New York), sembra pronta per un altro salto di qualità. Il segreto della nuova svolta sembra così semplice: “Il tennis è importante, ma adesso non è più tutto il mio mondo”.

Già, sembra.