Jack Sock torna per un doppio con un personaggio noto al Challenger di Newport: la storia

Il primo amore non si scorda mai e la conferma arriva da Jack Sock. Si era ritirato nel 2023 per dedicarsi al pickleball, ma adesso un magnete degli hedge fund lo ha riportato in campo. Bill Ackman, miliardario che ha finanziato i primi anni della carriera di Frances Tiafoe e che è noto per essere finanziatore della PTPA, l’associazione di giocatori che si propone di cambiare il tennis, e per le sue posizioni vicine a Israele (acquistò nel 2024 il 5% della Borsa di Tel Aviv). In ogni caso, l’obiettivo che si è dato la coppia è quantomai ambizioso: vincere il doppio al Challenger di Newport.

Il giocatore americano giocherà grazie a una wild card ricevuta e sa come si fa a trionfare in questa categoria, come dimostrano i suoi due ori olimpici conquistati con gli States in questa specialità.

“Se vincessimo, sono abbastanza sicuro di diventare la persona più anziana nella storia del tennis, a 59 anni, a conquistare punti ATP” ha scritto sul suo profilo Twitter.

Ma la realtà è ben diversa, perchè il più anziano ad aver conquistato punti ATP nel doppio è stato Gardnar Mulloy. Nel 1978 egli giocò un torneo nel Grand Prix, il circuito maggiore di allora, al California Club di North Miami. Vinse un game contro John Whitlinger, quanto bastava per prendere punti. Al di là di questo record, Mulloy vinse in doppio quattro volte gli U.S. Championships e a Wimbledon nel 1957, giocando 14 match in Davis.

Ackman si è allenato con campioni come Federer e Tsitsipas, sfiderà, in coppia con Sock, Bernard Tomic e Omar Jasika.

Jack ha sempre fatto parlare di sè: è stato n. 8 in singolare nel 2017, e n. 2 nel ranking ATP di doppio. In totale ha conquistato 4 titoli ATP in singolare e 17 in doppio.