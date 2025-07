Per Dimitrov lesione al muscolo pettorale. L’agente: “Salterà i due Masters 1000 sul cemento”

Il dolore dopo il servizio, quinto game del terzo set con i primi due in tasca, la fuga negli spogliatoi per valutare la gravità del danno fisico e la decisione di ritirarsi: ventiquattrore dopo lo sfortunato quarto di finale in cui stava conducendo per due set a zero ai danni di Jannik Sinner, Grigor Dimitrov rende noto, per bocca del suo manager Georgi Stoimenov, l’entità dell’infortunio subito. Stoimenov ha dichiarato al sito Tenniskafe che il suo pupillo ha sofferto una lesione parziale al muscolo pettorale destro; per questo motivo il trentaquattrenne estroso atleta bulgaro dovrebbe quindi saltare almeno i tornei di Bastad, Toronto e Cincinnati per provare a rientrare per lo US OPen. Lo scorso anno, peraltro, Grigor giocò solamente due turni nell’Open del Canada e uno in Ohio. In bocca al lupo Grisha.