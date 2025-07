Wimbledon, Djokovic: “Non sono favorito con Sinner e Alcaraz. Cobolli? Giocatore di grande talento”

Dopo tre match praticamente impeccabili, contro De Minaur, abbiamo visto per la prima volta – in quest’edizione – un Djokovic traballante. L’incontro odierno del serbo è stato un vero e proprio rollecoaster, ed anche lo stesso campionissimo di Belgrado si è meravigliato di come sia riuscito a capovolgere il quarto set, da un svantaggio di quasi cinque ad uno. L’eterno Nole, però, sa sempre come tirarsi fuori dai guai, e mercoledì sfiderà l’azzurro Flavio Cobolli per tornare in semifinale. Ecco cos’ha detto il 24 volte campione Slam durante la conferenza stampa post-partita:

D. Oggi c’era Roger nel Royal Box. Hai avuto modo di incontrarlo dopo la partita e di parlare dei margarita di cui parlavate in spiaggia?

Novak Djokovic: “Ci siamo incontrati in fretta, sì. Ci siamo salutati. Si è congratulato con me e ha detto che è stato un grande incontro. Tutto qui. È stato un saluto molto breve, ma è stato davvero bello averlo vicino. Ovviamente è una delle più grandi leggende della storia del tennis. Quindi è sempre molto speciale quando è presente sugli spalti. Sono felice di aver spezzato la maledizione e di aver vinto davanti a lui. È un grande sollievo (sorride)“.

D. Ovviamente è stata una partita molto combattuta. Quanto eri preoccupato durante il match?

Novak Djokovic: “Non è stato un grande inizio per me. È stato solido, come mi aspettavo che fosse. Ma le condizioni del campo, ventose e vorticose, erano piuttosto estreme oggi, ad essere onesti, rispetto a qualsiasi altra giornata che abbiamo avuto finora nel torneo. È stato molto impegnativo per me.

Ho iniziato con due doppi falli, ho perso il servizio nel primo game. Non mi sentivo bene, non trovavo l’attimo giusto. Lui ovviamente lo sentiva. Stava mettendo a nudo il mio gioco, esponendo le mie debolezze, cercando di mescolare le cose e rispondendo molto bene. Non stavo ottenendo tanti punti dalla prima di servizio come nei primi tre turni, e questo ha reso le cose ancora più difficili. Ho dovuto lavorare sodo per i miei game di servizio, soprattutto da quella parte dove c’è il vento.

Penso che sia uno degli avversari più difficili che si possano avere in queste condizioni di giornata in cui c’è molto vento. È velocissimo, ti mette costantemente sotto pressione, ti costringe a giocare. È anche un giocatore molto, molto intelligente. Sull’erba sa come usare lo slice e gli angoli. È stata una grande sfida. Onestamente è stato un grande sollievo finire la partita in quattro set. Il modo in cui è iniziato il quarto è stato molto più vicino a un quinto che a una conclusione, a dire il vero. Sono entrata in una sorta di modalità di blocco totale. Penso che negli ultimi tre game ho perso solo un punto. Alla fine sono riuscito a fare quello che volevo e a far girare la palla. Onestamente è stato molto impegnativo. Gli va riconosciuto il merito di avermi fatto sentire a disagio in campo. Sì, sono stato fortunato a superare questa partita“.

D. Cosa pensi del tuo prossimo avversario? Accetterai suggerimenti da tuo figlio?

Novak Djokovic: “Naturalmente, farò una chiacchierata con mio figlio e vedrò cosa ha notato nella partita di Cobolli dell’altro giorno (sorridendo). No, a parte gli scherzi, certo, è un giocatore di grande talento. Uno dei giovani che stanno crescendo. È uno di quei giocatori giovani e nuovi che stanno venendo fuori e che probabilmente vedremo spesso in futuro.

Devo dire che sono piacevolmente sorpreso dal suo risultato sull’erba, perché con il suo gioco non mi sembra uno specialista dei campi in erba, ma ha raggiunto i quarti di finale. Ha battuto Cilic e alcuni grandi server e giocatori che sono specialisti dei campi in erba, per così dire. Quindi gli va riconosciuto un grande merito. È un grande combattente. Andiamo d’accordo. Ci alleniamo ogni volta che possiamo. Ci siamo abbracciati dopo la partita. In realtà ci siamo visti sulla terrazza.

Che vinca il giocatore migliore. Cosa posso dire? Ora siamo ai quarti di finale. Devo assolutamente lavorare sul mio gioco e iniziare la partita nei quarti meglio di come ho fatto oggi. Non sono stato molto contento della mia prestazione, soprattutto nella prima parte del match. Devo migliorare questo aspetto per avere le migliori possibilità di proseguire“.

D. Perdonami se ti faccio una domanda noiosa sull’occhio di falco. Hai piena fiducia in questo nuovo sistema?

Novak Djokovic: “Sì, ho visto l’errore della partita di ieri della Pavlyuchenkova. È stato davvero un brutto, bruttissimo errore. Si è trattato di un errore di sistema, ovviamente. Sì, credo che da quando abbiamo introdotto questa tecnologia per la chiamata di linea, si debba fare molto affidamento sulla tecnologia. Non so se la regola prevede che, in qualità di arbitro di sedia, si possa annullare qualcosa se lo si vede. Probabilmente penserei che non sia così.

Credo che la tecnologia sia probabilmente più accurata e faccia meno errori di un giudice di linea. Ci saranno casi particolari in cui si verificherà un guasto al sistema e che si verificherà in un momento imbarazzante dell’incontro, come ieri nel suo match. Non è una buona cosa. Non mi è sembrato che nelle mie partite finora ci siano state delle chiamate davvero sbagliate da parte del sistema, ad essere sincero. Non ho nessuna lamentela da questo punto di vista”.

D. Il suo ex allenatore Goran Ivanisevic dice che tu sei l’unico in grado di battere Sinner e Alcaraz nei Major e che sei il favorito per la vittoria qui. Sei d’accordo?

Novak Djokovic: “Amo Goran e sono felice che lui mi ami a sua volta, ma non credo di essere il favorito contro questi ragazzi al momento. Penso che lo siano entrambi. Ma probabilmente ho le mie migliori possibilità qui contro di loro, sì. Se dovessi affrontare uno di loro o due di loro, e lo spero, cercherò ovviamente di fare la mia partita migliore per vincere.

Penso di avere una possibilità. Non c’è dubbio. Credo che i miei risultati sull’erba, anche negli anni precedenti, siano una prova della mia fiducia in questa superficie. Quest’anno ho giocato un ottimo tennis. Quindi mi sento bene con me stesso. Mi sento fiducioso. Mi sento motivato ad andare fino in fondo. Vediamo cosa succede”.