Wimbledon, allenamento Sinner-Vasamì: buone sensazioni per il numero 1 al mondo

Dopo la telenovela di ieri, si è svolto in mattinata l’allenamento di Jannik Sinner sul campo 1 di Aorangi Park, insieme a Jacopo Vasamì. Entrambi impegnati nella giornata di oggi: Jannik Sinner opposto a Ben Shelton, Jacopo Vasamì se la vedrà invece con il polacco Alan Wazny.

Il numero uno al mondo è stato in campo per oltre un’ora, con un vistoso manicotto sul braccio destro a copertura e supporto del gomito, croce e delizia degli ultimi giorni. Buone le sensazioni in allenamento, con Sinner fluido nel colpire la palla in tutti i fondamentali: il rumore della pallina era quello giusto, servizio compreso. Vasamì, mancino come Shelton, è stato un buon test. Clima disteso, con i due team a colloquio più volte durante l’allenamento e con Sinner in veste di fratello (tennistico) maggiore, a dispensare consigli al giovane romano.

Tra poco più di due ore, appuntamento in campo per Sinner, a brevissimo invece per il giovane azzurro.