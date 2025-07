Wimbledon, day 10 LIVE: subito Swiatek e Andreeva. Più tardi Sinner-Shelton e Cobolli-Djokovic

Primo set Swiatek, 6-2

Iga Swiatek vince il primo set in 39′ contro una Liudmila Samsonova troppo fallosa. Nonostante una palla break conquistata nel primo game in risposta, infatti, la russa non ha dato seguito all’aggressione sul servizio della sua avversaria, pagando anche parecchio nei propri turni di battuta, a causa dei tanti non forzati soprattutto sul lato del dritto