Wimbledon, pronostici: Shelton può battere Sinner. Cobolli per il miracolo

Anche i bookmakers hanno fiutato qualcosa in vista dei quarti di Wimbledon. O meglio, si adeguano alla follia collettiva degli ultimi due giorni e al toto gioca/non gioca riguardante Jannik Sinner. Il segnale ultimo? La quota di Ben Shelton, precipitata da 4,20 a 3,40 nel giro di neanche 24 ore. Per ovvie ragioni il n.1 al mondo rimane il favorito, e sarebbe folle il contrario. Per ragioni di mercato la quota deve rimanere costante e grossomodo fedele al pronostico che premierebbe Jannik.

Che, gomito a parte, dovrà ben guardarsi da uno Shelton in versione deluxe, che arriva con 12 set vinti e solo uno perso. E sembra aver trovato la giusta quadra per fare partita pari sui prati. La quota è valida per quello che ha finora dimostrato. Ovviamente dovrà servire al massimo per tutta la partita, ma dovesse in effetti riuscirci non sarebbe folle ipotizzare un tiro mancino (in tutti i sensi).

Si prospettano diverse invece le scene che saranno praticamente in contemporanea sul Centrale, tra Novak Djokovic e Flavio Cobolli.

Una giornata a prescindere storica e indimenticabile per l’azzurro, che calcherà per la prima volta il prato più sacro del tennis contro una leggenda vivente come Nole. Dovrà, come spesso capita in questi casi, prima di tutto domare l’emozione. Ma il nuovo Flavio è un giocatore capace di gestire queste situazioni, e lo ha dimostrato arrivando fin qui. Anche perché sul campo può giocarsela.

Djokovic concede più di qualcosa, come dimostrato in un complesso ottavo contro de Minaur in cui ha rischiato anche più di quanto non dica il punteggio. E ne è venuto fuori di esperienza, anche con una generosa mano dell’australiano. Cobolli dovrà prendergli il tempo e tentare di spostare il gioco più possibile con il rovescio lungolinea, con tanti rischi. Così potrà tenere degnamente il campo, provando anche a buttarla in lotta. A quel punto la freschezza potrebbe sfidare l’immensa esperienza senza partire battuta. L’impressione? Cobolli strapperà almeno un set.

Derby italiano in semifinale? Sogno sì, utopia no.

Le quote antepost

Giunti ai quarti, con una semifinale già composta, il pronostico è oramai sempre più indirizzato verso i grandi favoriti, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Lo spagnolo, campione uscente, parte un pelino in vantaggio nelle gerarchie, ed è premiato da una super quota che su Sisal vale 8 volte la posta.

Situazione analoga per Sinner. Il n.1 al mondo viene immediatamente dietro ad Alcaraz, per il semplice fatto di avere lo spauracchio Novak Djokovic nella propria zona di tabellone e il problema al gomito da verificare. Al netto di ciò anche la sua quota ha una maggiorata su Sisal, che diventa uguale (e ancora più conveniente visto il rendimento nei primi due match di Jannik) a quello dello spagnolo, 8 volte la puntata.