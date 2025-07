ATP Los Cabos, arriva il forfait di Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti non prenderà parte al Los Cabos Open, torneo ATP 250 in programma dal 12 al 17 di luglio in Messico. Il tennista azzurro ha annunciato da poco il forfait, lasciando spazio all’americano Mitchell Krueger, che ne prenderà il posto nel tabellone principale. Prosegue così il momento difficile per Lorenzo dal punto di vista fisico: dopo il ritiro per infortunio in semifinale al Roland Garros e la precoce eliminazione di Wimbledon, che ad esso era legata.

Los Cabos update:

OUT: Musetti

IN: Krueger

Next: Kachmazov — Entry List Updates (@EntryLists) July 11, 2025

Per il momento non è ancora arrivata nessuna comunicazione ufficiale sulle condizioni precise che lo hanno costretto al ritiro. Resta da capire se riuscirà a recuperare in tempo per la stagione americana sul cemento, con Montréal e Cincinnati alle porte.