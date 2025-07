Wimbledon: da Di Caprio a Rami Malek, parata di stelle a Church Road

Gli spalti del campo centrale – e non solo – pullulano di VIP. È un vero e proprio viavai di star tra le mura di Church Road, dove sono stati avvistati attori e sportivi di fama mondiale. Nel corso della prima semifinale tra Carlitos Alcaraz e Taylor Fritz, le telecamere non hanno potuto fare a meno di riprendere i personaggi di rilievo presenti all’incontro. Leonardo Di Caprio, Bjorn Borg – vincitore di ben cinque trofei sull’erba londinese -, Benedict Cumberbatch e Rami Malek – celebre per la sua iconica performance attoriale in “Bohemian Rhapsody” -, sono stati avvistati sugli spalti, focalizzati sullo splendido incontro tra lo statunitense e il murciano.