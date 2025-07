WTA Washington, ci sarà anche Venus Williams: “Sono entusiasta, qua c’è qualcosa di speciale”

L’infinita Venus Williams prenderà parte al Mubadala Citi DC Open 2025. La 7 volte campionessa Slam ha accettato una wild card per il tabellone principale del torneo di Washington che inizierà il 19 luglio e terminerà il 27 al William H.G. FitzGerald Tennis Center di Rock Creek Park. L’unico torneo combinato ATP-WTA a livello 500 comprenderà la bellezza di nove giocatori/e tra i primi 10 del ranking, sei campioni Slam e cinque ex vincitori del torneo di Washington.

Grande gioia per Venus: “Sono entusiasta di aver ricevuto una wild card per il Mubadala Citi DC Open. C’è qualcosa di veramente speciale a Washington: l’energia, i fan, la storia. Questa città mi ha sempre mostrato tantissimo affetto e non vedo l’ora di tornare a competere lì!”.

Parole al miele anche da parte del presidente del torneo, Mark Ein: “Siamo felicissimi che Venus sarà in campo al Mubadala Citi DC Open quest’anno Ha ispirato persone in tutto il mondo con i suoi successi in campo e con la sua visione fuori dal campo. So quanto significhi per i fan e per la comunità di DC poterla vedere giocare dal vivo quest’estate”.