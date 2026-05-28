Roland Garros, Cobolli: “Tien? Questa è la mia superficie, dovrò sfruttarlo”

Flavio Cobolli giocherà per il secondo anno di fila il terzo turno al Roland Garros. Ci arriva dopo aver battuto in tre set, più netti del triplo 6-4 del punteggio, Yibing Wu. Una bella soddisfazione per il n.10 del seeding, che ha anche un bel tabellone davanti. Con il match forse più insidioso che è forse proprio il prossimo, contro Learner Tien.

D: Hai avuto la partita sempre in pugno, salvo un piccolo calo con un break subito a inizio secondo set. Come sono queste condizioni, ti sei piaciuto?

Cobolli: “Credo che le condizioni sono veramente difficili. Giocare con questo caldo è molto complicato, la stessa energia e lucidità per tante ore non è facile da tenere. Ci stanno dei cali, capita, ma credo di aver reagito bene“.

D: Questo caldo qui è in solito. Come è cambiata la tua routine, anche per il fatto di giocare alle 11?

Cobolli: “Mi sto allenando abbastanza poco in campo, sto tenendo le energie per la partita. Ieri mi sono sforzato di andare a letto prima delle 11 per dormire di più, solitamente non lo faccio. Il sonno aiuta, e tutte le routine, fisio e vasca, le sto facendo bene. Sono molto organizzato con i miei tempi, anche grazie al team che mi aiuta molto“.

D: Cosa ti aspetti dalla partita con Tien?

Cobolli: “Un giocatore molto forte. Sicuramente non è la sua superficie ideale questa, probabilmente è la mia, dovrò sfruttare questa cosa. Fisicamente mi sento bene, sono preparato ad andare anche oltre i tre set. Oggi ero disponibile e pronto a farlo se fosse successo, sono contento di come sto gestendo le cose della partita“.

Ubaldo Scanagatta: A inizio torneo tutti davamo Sinner come super favorito, oggi potrebbe perdere. Probabilmente non sta bene, c’è molto caldo, siamo tutti esseri umani…cosa ne pensi? Puoi darci un commento su questo, a cosa pensi sia dovuto?

Cobolli: “Jannik non sta al 100%, era sopra due set e 5-1. Aveva la partita in mano, è successo qualcosa che abbiamo visto tutti. Non ho capito cosa abbia, se è per il caldo o se si è infortunato, o altro. Io stavo mangiando, non ho visto così tanto. Se dovesse perdere dispiace anche a me, ma ci sono anche gli avversari, e magari quello di oggi sta interpretando bene la partita. Viste anche le difficoltà di Jannik“.