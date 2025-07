I guadagni netti delle stelle di Wimbledon: rubano 500 asciugamani al giorno

di Dominic Hauschild, pubblicato dal Sunday Times il 6 luglio 2025

Traduzione di Silvia Gonzato

Quando vengono offerti 53,5 milioni di sterline di premi in denaro, non verrebbe mai da pensare che i giocatori di Wimbledon possano essere motivati a rubare uno degli asciugamani da 40 sterline dei Championships. Ci si sbaglierebbe. Solo la scorsa settimana, circa 500 asciugamani al giorno non sono stati “restituiti” dai giocatori, e alcuni di essi sono divertiti dal fatto di aver “alleggerito” l’All England Club dai suoi asciugamani di cotone verde e viola. In effetti, Wimbledon quest’anno si è rassegnato per la prima volta al fatto che tutti i giocatori amano rubare gli asciugamani, e al personale non è neppure stato chiesto di provare a riaverli.

Winston Sedgwick, vice responsabile del team dedicato all’assistenza ai campi, ha dichiarato: “Non c’è un limite al numero di asciugamani che possiamo distribuire, e francamente molti giocatori lo sanno. In passato, ci si aspettava che il nostro team di assistenza ai campi cercasse, chiedendo, di riavere gli asciugamani. Non è più così“.

Sedgwick, 38 anni, ha detto che il torneo in genere ha una scorta di 7.000 asciugamani da distribuire ai giocatori, che li usano in campo per asciugare il sudore o l’acqua se piove. Alla fine della giornata di giovedì, il suo staff aveva distribuito 2.799 asciugamani, ma solo 828 erano stati restituiti, il che significa che due terzi erano già spariti, pari a quasi 500 al giorno durante i primi quattro giorni del torneo.

Martedì, la tennista polacca Iga Swiatek, che ha battuto la russa Polina Kudermetova, ha detto di averla quasi fatta franca nel tentativo di sgraffignare mezza dozzina degli ambiti tesori infilandoli nel suo borsone. Questo fino a quando non è stata chiamata in causa da un giornalista per il suo furtarello di biancheria da bagno. “Adoriamo gli asciugamani“, ha detto timidamente, dopo essere stata pungolata in diretta TV. “Scusate, scusa Wimbledon“. Ha poi aggiunto che potrebbe aver bisogno di far costruire una stanza in più a casa sua solo per ospitare gli asciugamani.

Iga non è la sola. Nel corso degli anni, molti giocatori professionisti hanno ammesso di essersi tenuti gli asciugamani, tra cui l’otto volte vincitore di Wimbledon Roger Federer e l’ex campione Novak Djokovic.

Federer, che ha vinto il suo primo Wimbledon in singolare nel 2003, all’età di 21 anni, una volta disse di avere una “grande collezione” di asciugamani a casa. “Ne prendo qualcuno“, ammise. “Sono un bel regalo“.

Djokovic, che sabato ha battuto il connazionale serbo Miomir Kecmanovic nel terzo turno del torneo, in passato disse che aveva l’intenzione destinare un’intera valigia solo agli asciugamani. “Nel mio Paese fa felici molte persone a me vicine“, disse durante una conferenza stampa nel 2016.

Gli asciugamani sono prodotti in India da Christy, un’azienda con sede a Stockport, nel Cheshire , che rifornisce Wimbledon ogni anno dal 1988. Ogni stagione vengono prodotti due modelli, uno nella classica combo verde e viola e un altro “stagionale”. Quest’anno, quello stagionale è azzurro acqua e azzurro cielo. I funzionari si aspettano che gli appassionati di tennis ne acquistino più di 30.000 al torneo quest’anno. La versione verde e viola era l’articolo più venduto dello shop, battendo i cappellini, i portachiavi a forma di pallina da tennis, le cravatte da tennis e gli orsacchiotti. Sedgwick ha spiegato che “Ci sono molti giocatori che provano a vedere quanti ne riescono a tenere oppure vogliono portare a casa un souvenir per la loro famiglia e i loro amici. È come quando vai in vacanza e porti a casa un ricordino per tua madre“.

È un sentimento comune anche ad Amanda Anisimova. La giocatrice americana, attualmente numero 12 del mondo, ha dichiarato: “Ovviamente li regalo alla mia famiglia e ai miei amici quando torno“. Quando ha battuto la giocatrice ungherese Dalma Galfi al terzo turno di venerdì, ha infilato uno degli asciugamani verde acqua stagionali nel suo borsone e si è messa un altro asciugamano verde tradizionale sul braccio prima di lasciare il campo. “Personalmente uso gli asciugamani anche quando mi alleno a casa. Vivo a Miami … Sudo molto quando mi alleno là“, ha spiegato.

Non sono solo i giocatori a farlo. L’anno scorso uno chef di Wimbledon è stato arrestato dopo che le telecamere di sorveglianza lo avrebbero sorpreso durante il torneo a rubare merce, compresi gli asciugamani, per un valore di quasi 900 sterline.

Intervistato fuori dal negozio ufficiale di Wimbledon vicino al campo centrale, Georges Louizou, 28 anni, ha detto di aver comprato un asciugamano perché “è quello che si fa a Wimbledon“. È venuto da Parigi solo per il torneo, e ha comprato anche un tubo di palline da quattro di Wimbledon a 10 sterline, un cappellino a 65 sterline e una cravatta da arbitro di Ralph Lauren a 180 sterline.

Jane Samuel, 45 anni, ha detto che questo è stato il suo terzo torneo di Wimbledon e che ha comprato un asciugamano ogni anno. Anche se l’ha pagato a prezzo pieno, ha detto di ritenere fosse “giusto” che gli atleti li ricevessero gratuitamente. “Hanno lavorato così duramente per arrivare dove sono, e alla fin fine si tratta solo di un asciugamano“.

Sedgwick e il suo team hanno imparato a essere positivi riguardo agli asciugamani mancanti. “Non lo trovo frustrante. Fa solo parte del lavoro“, ha detto. “Fanno parte dell’identità di Wimbledon. È tutta una questione di uniformi completamente bianche, di campi in erba, di fragole con la panna… e di asciugamani verdi e viola“.