Wimbledon, Djokovic: “Affrontare Sinner e Alcaraz in queste condizioni è una missione impossibile”

Novak Djokovic, sette volte campione ai Championships, è uscito di scena in semifinale a Wimbledon 2025 contro Jannik Sinner, battuto nettamente in tre set anche a causa di una condizione fisica non ottimale. A parlarne è stato lo stesso Nole nella conferenza stampa al termine della sfida contro il n° 1 del mondo. Dopo aver risposto alle domande in inglese, gliene sono state poste alcune anche in serbo. Ecco, dunque, un estratto delle sue dichairazioni, riportate da Ben Rothenberg su Bounces.

D: Nole, c’è qualcosa che rischia di tenerti fuori più a lungo e hai considerato addirittura di non scendere in campo?

Novak Djokovic: “Non ho pensato di non scendere in campo, perché non mi sentivo così male dal non potermi reggere in piedi. Ieri non mi sono potuto allenare, ma oggi mi sono riuscito a farlo e anche a riscaldarmi. Le sensazioni in realtà erano quasi buone e questo è un bene considerando che non mi sono allenato e che non ho finito l’ultimo match nel migliore dei modi. C’era incertezza in merito a come la mia gamba avrebbe reagito e c’erano buone sensazioni giocando in una posizione statica. Non ho spinto troppo nel riscaldamento, ma una volta che il match è cominciato, è andata così“.

“A metà del primo set i movimenti sono diventati più dinamici specialmente sul lato del dritto quando dovevo piantare entrambi i piedi. È lì che ho avvertito un ulteriore peggioramento. È andato tutto bene per i primi 6 o 7 game, ma poi sfortunatamente non più. Non sono spaventato per il fatto che questo mi terrà fuori troppo a lungo. Ultimamente ho avuto molti stiramenti e infortuni muscolari e sono riuscito a riprendermi in tempi relativamente rapidi. Penso di avere tempo prima dello US Open per rimettermi in sesto ed in forma e di essere ad un livello vicino all’ottimale per poter giocare”.

D: Nole, stai parlando del tuo recupero e di come mantieni il tuo corpo. Puoi parlarci di qualche metodo che nessun altro adotta o comunque di qualcosa che vuoi condividere?

Novak Djokovic: “Non ora, spero che tu mi possa capire. Non sono nel mood per parlare di nulla e ne ho già parlato prima in inglese. La verità è che ho dedicato tanto tempo al mio corpo, ma non l’ho mai visto come un obbligo. Per me è uno stile di vita e mi piace uno stile salutare. Sono cresciuto in tutta la mia vita come atleta, quindi è la mia natura e allo stesso tempo un lavoro e una passione. D’altra parte è qualcosa a cui sono realmente interessato”.

“Sono sempre molto aperto mentalmente e curioso di provare nuove cose che possano elevare il mio corpo e la mia mente ad un livello più alto per provare a giocarmela con i più giovani che hanno un vantaggio biologico. Ad essere onesti è un po’ frustrante. Quando scendi in campo in una semifinale Slam alla mia età, queste opportunità forse stanno diventando sempre meno numerose e quindi il tuo corpo semplicemente non ti lascia giocare e muovere al livello che vorresti. Chiaramente i match del Grande Slam al meglio dei cinque set sono diventati sfidanti per il mio corpo. Posso ancora giocare bene e l’ho dimostrato, e credo che quando sono fresco e preparato il mio livello di gioco sia ancora questo. Quando arrivo in semifinale devo affrontare Sinner o Alcaraz e in queste condizioni fisiche è una missione impossibile“.