Roma, il programma di giovedì 7 maggio: Berrettini alle 11, Paolini subito dopo. Sonego in serale

Sarà un giovedì scoppiettante agli Internazionali BNL d’Italia. In primis, scenderanno in campo le prime teste di serie, quelle del tabellone femminile. Ma soprattutto la mattinata di Roma si aprirà con uno dei suoi figliol prodighi, Matteo Berrettini. L’ex n.6 al mondo aprirà il programma del Centrale, contro Alexei Popyrin. Ma sarà solo il primo di tre azzurri impegnati sul campo principale dell’impianto.

Subito dopo di lui, alle 13 circa, toccherà a Jasmine Paolini, contro Leolia Jeanjean. Chiuderà Coco Gauff. L’altro italiano sarà invece Lorenzo Sonego, che aprirà la sessione serale alle 19. Il torinese affronterà Ignacio Buse, peruviano in ottima forma. Chiuderà Aryna Sabalenka, contro Barbora Krejcikova.

Berrettini, Sonego e…gli altri italiani a Roma

Saranno però altri quattro gli azzurri impegnati nella giornata di domani, tutti nel singolare maschile. Il primo sarà Mattia Bellucci, secondo incontro sulla BNP Paribas Arena dopo Ruzic-Andreeva, alle 12.30 circa, contro Roman Andres Burruchaga. Sempre su quel campo, però come ultimo match, il derby tra Andrea Pellegrino, all’esordio assoluto in un Masters 1000, e Luca Nardi.

La SuperTennis Arena sarà invece teatro delle wildcard. Francesco Maestrelli sarà terzo match dalle 11, contro Roberto Bautista Agut, dunque alle 15 circa. A seguire la prima partita in assoluto a livello ATP di Gianluca Cadenasso, contro Thiago Agustin Tirante. Da tenere d’occhio anche il Pietrangeli: il terzo match sarà l’interessante esordio di Amanda Anisimova contro Jelena Ostapenko, intorno alle 15. Che verrà seguito da Ofner-Michelsen: il vincitore sarà il primo avversario di Jannik Sinner.