Wimbledon, Sinner batte Djokovic e fa la storia: tutti i numeri del suo dominio

Dopo essere stato ad un passo dall’eliminazione agli ottavi contro Grigor Dimitrov, Jannik Sinner ha conquistato il successo nel penultimo atto contro Novak Djokovic, con una prestazione ineccepibile e dominante, staccando il pass per la finale di Wimbledon 2025. Dall’altra parte della rete si troverà Carlos Alcaraz, il suo rivale per eccellenza in questa epoca tennistica e che lo ha già battuto recentemente al Roland Garros 2025. L’esito di quell’incontro sarà rimasto ancora nella testa del n° 1 al mondo, nonostante la solidità mentale e psicologica che lo rende unico? Ritorneranno i fantasmi dei match point non sfruttati nella testa dell’altoatesino? Questo non lo possiamo sapere finché i due non si daranno battaglia sul Centrale, ma quello che possiamo fare è fornire qualche numero che possa spiegare in quali misure ‘Jan’ stia riscrivendo la storia di questo sport.

Sinner, campione di precocità: ecco alcune statistiche

Jannik Sinner, infatti, all’età di 23 anni e 318 giorni, è il giocatore più giovane dell’Era Open ad aver raggiunto quattro finali consecutive nel singolare maschile nei tornei del Grande Slam. Il n° 1 del mondo ha vinto US Open 2024 ed Australian Open 2025 per poi perdere l’ultimo atto del Roland Garros 2025 e qualificarsi per quello di Wimbledon 2025. In questa particolare classifica ‘Jan’ supera campioni del calibro di – nell’ordine – Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal ed Andre Agassi. Non solo, perché allo stesso tempo è anche il secondo tennista per precocità ad aver staccato il pass per la finale di tutti e quattro i Major, sempre facendo riferimento al singolare maschile. In questo caso, l’unico ad essergli passato davanti è un certo Jim Courier, che riuscì in questa impresa a 22 anni e 308 giorni.

4 – Jannik Sinner (23 years 318 days) is the youngest player in the Open Era to reach four consecutive Men's Singles finals at Grand Slam events. Sensational. #Wimbledon | @Wimbledon @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/r2QMWIdBdu — OptaAce (@OptaAce) July 11, 2025

Sinner e il rapporto con le finali Slam

Sempre seguendo questo filone, però, ci sono altri numeri ancora più interessanti. Innanzitutto Jannik Sinner ha centrato l’ultima finale Major che gli mancava, a Wimbledon 2025, a 6 Slam di distanza dalla prima, l’Australian Open 2024. Questo lo rende primo in questa particolare classifica, essendo stato il tennista che ci ha messo meno in assoluto. Alle sue spalle troviamo Jim Courier (9), Roger Federer (11) e Andre Agassi (13) per citare solamente i primi inseguitori. Il primo e il terzo dei campioni precedentemente menzionati lo precedono in un’altra graduatoria, che si riferisce agli Slam giocati prima di raggiungere l’ultimo atto in tutti. Qui il n° 1 del mondo si attesta a 23, mentre gli altri due ce ne misero rispettivamente 19 e 22.

#Sinner raggiunge l’ultima FINALE SLAM che gli mancava, 6 slam dopo aver centrato la PRIMA. E’ il tennista che ha impiegato meno major a completare la collezione di FINALI



SINNER 6

Courier 9

Federer 11

Agassi 13

Lendl 18

Djokovic 18

Nadal 20

Edberg 26

Murray 29 pic.twitter.com/WbK2WldQ0h — Giorgio Spalluto (@GeorgeSpalluto) July 11, 2025

SLAM GIOCATI prima di centrare la FINALE in tutti gli SLAM



Jim Courier 19

Andre Agassi 22

JANNIK #SINNER 23

Rafael Nadal 26

Ivan Lendl 27

Roger Federer 28

Novak Djokovic 30

Stefan Edberg 34

Andy Murray 41 pic.twitter.com/7FdyEaBFYu — Giorgio Spalluto (@GeorgeSpalluto) July 11, 2025

E ancora: il classe 2001 altoatesino è in una striscia aperta di quattro finali Slam consecutive, appaiato a Rod Laver ed Andre Agassi. I prossimi a quota 5 sono Rafael Nadal (tra Roland Garros 2011 e 2012), Novak Djokovic (Roland Garros 2020-US Open 2021) in una classifica dominata da Roger Federer (10 da Wimbledon 2005-US Open 2007). L’ultimo atto a Wimbledon 2025, inoltre, lo rende l’11° tennista della storia a riuscire nell’impresa di giocarsi il titolo in tutti i Major. A livello italiano, invece, Jannik Sinner è – in solitaria – l’azzurro con più ottavi di finale Slam (17), quarti (12), semifinali (7), finali (5) e titoli (3). Infine, con 56 game concessi, è il quarto ad averne lasciati per strada di meno in assoluto a Wimbledon. A precederlo Roger Federer (52 nel 2006), John McEnroe (54 nel 1982) e Jimmy Connors (54 nel 1975).