Wimbledon, day 14 LIVE: Alcaraz vince il primo set, Sinner avanti di un break nel secondo

di Vanni Gibertini

Sinner parte teso, ma è lui a fare il primo break grazie a un paio di errori di Alcaraz. Sul 4-3 però Sinner concede il controbreak con due gratuiti di diritto e si trova a servire per rimanere nel set. Il game sembra in controllo, ma sul punto che potrebbe dargli il 40-15 manca un drive di diritto da metà campo. Un primo set point per Alcaraz se ne va con una risposta in rete sulla seconda, ma sul secondo (concesso da un doppio fallo di Sinner) lo spagnolo trova un rovescio slice in pieno allungo che si trasforma in vincente.