Wimbledon, pronostici: Sinner leggermente favorito su Alcaraz…ma dalle quote. Lo spagnolo ha più chance

Per il terzo grande torneo consecutivo, e secondo Slam di fila, saranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a contendersi il titolo. I due migliori giocatori del mondo, poco ma sicuro. Che hanno camminato, chi più chi meno, nettamente fino all’atto conclusivo. Con i loro stili, diversi ma altrettanto efficaci, per mettere in fila gli avversari e combinare la sfida dei sogni sul Center Court, il campo più prestigioso del tennis. Per un match senza un vero padrone…almeno secondo i bookmakers.

Le quote sono infatti alla pari o quasi, con un leggero occhiolino a Sinner. Che, ad eccezione della partita quasi fatale con Dimitrov, è stato più continuo e convincente durante tutto il torneo. Con la maggiorata su Sisal ancora valida, a pagarne 8 volte tanto la vittoria ai Championships. Ma, a conti fatti, la bilancia dovrebbe pendere in maniera diversa.

Infatti è innegabile che sull’erba si adatti meglio il gioco di Alcaraz, bicampione in carica e giunto alla terza finale consecutiva sui prati di Church Road. Un gioco più vario, più fantasioso, fatto di cambi di ritmo e invenzioni continue. Che sull’erba può fare tutta la differenza del mondo. Detto che anche per lui la maggiorata Sisal a 8,00 è ancora valida, sarebbe più corretto assegnare al fenomeno spagnolo il ruolo di favorito per una finale che si prospetta epica.

Sarà difficile ripetere le gesta del Roland Garros, ma di certo ci aspetta un incontro che rimarrà negli annali. Incerto e spettacolare, con tanto da raccontare. E, almeno prima dell’inizio, la fiducia va più verso Alcaraz. Che a Parigi ha sofferto, ha rischiato, ma si è salvato per poi vincere. Dovendo sbilanciarsi? Vittoria in 4 del n.2 al mondo, che centrerebbe per il secondo anno di fila l’accoppiata Roland Garros-Wimbledon.