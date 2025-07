“Sinner, il re di Wimbledon”: i giornali di tutto il mondo celebrano il numero 1. A Marca sono sicuri: “Sinner-Alcaraz, non è finita qui”

Il gusto delle grandi imprese sportive è anche quello, un po’ antico, delle prime pagine dei giornali del “giorno dopo”: l’Italia – grazie al trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon – ha vissuto una giornata che, fino a qualche tempo fa, non sarebbe mai potuta esistere, nemmeno nei sogni più arditi. I quotidiani principali del Paese (ma non solo) hanno dedicato, inevitabilmente, la copertina al tennis e, in particolare, al numero 1 del mondo: partiamo dai giornali sportivi, e dal “Sua Maestà Sinner” della Gazzetta dello Sport.

Titolo nobiliare attribuito a Sinner, “The King”, anche dal Corriere dello Sport.

“Leggenda”, titola a tutta pagina Tuttosport.

Jannik Sinner compare in prima pagina anche su alcuni quotidiani sportivi esteri. Interessante la scelta di “Marca”, in Spagna: “Continuarà…”, riferito alla rivalità tra Sinner e Alcaraz.

l’Equipe ha scelto di riservare a Sinner solo un box in alto della prima pagina concentrandosi sulla “rivincita” del numero 1, riferendosi chiaramente al dolore del Roland Garros, che però, ieri, si è trasformato nel sollievo della vittoria più iconica.

Sinner è sulle prime pagine anche dei quotidiani generalisti. Il Corriere della Sera, tornando in Italia, ha sintetizzato così: “Sinner fa la Storia. Il primo italiano re di Wimbledon”.

Anche Repubblica ha scelto il riferimento più classico, per i Championships e per la Gran Bretagna: “Il re di Wimbledon”, con la foto di Jannik che dà un bacio alla coppa.

La Stampa parla di “Re del mondo”, il Resto del Carlino di “Royal Sinner” mentre il Messaggero del “Principe di Inghilterra”. Domani e il Giornale citano l’inno, con un “God save Sinner”, la Verità parla di “Dolcissima vendetta” dopo Parigi mentre Libero sintetizza così: “L’erba di Sinner è sempre più verde”. Il Fatto Quotidiano dedica all’azzurro un taglio basso (“Sinner, il primo italiano a Wimbledon”) e il Secolo XIX di Genova lo mette al centro: “Sinner, il sogno dei sogni”.

Perfino il New York Times ha dedicato una foto in prima pagina a Sinner: “Una svolta sull’erba”, dice il prestigioso quotidiano a stelle e strisce.