Wimbledon, Becker incorona Sinner: “Nessuno sarebbe tornato come lui”

Bum Bum. Questa volta non è il rumore del suo proverbiale servizio scoppiettante, ma è la detonazione di un successo straordinario. Jannik Sinner ha scritto la storia del tennis italiano, il mondo lo osserva, lo ammira e anche i grandi del passato non possono far a meno di tirare giù il cappello. Chi ha avuto modo di commentare in presa diretta il trionfo dell’altoatesino su Carlos Alcaraz è proprio Boris Becker. L’ex campione tedesco, dagli studi di Sky Sport Italia, si disimpegna nel commento post finale, rivelando che allo stato dell’arte non ci siano particolari intoppi alla proseguo della marcia del numero uno al mondo: “Penso che il più grande avversario di Sinner sia sé stesso, il suo riflesso nello specchio”.

Il tre volte vincitore a Church Road esalta la tempra dell’azzurro facendo un piccolo excursus che lo ha portato dalla sospensione inflitta dalla WADA al primo Wimbledon in carriera: “La sua grande forza è la forza mentale, tornare dopo tre mesi…Roma, Parigi, quasi la maggior parte dei giocatori non sarebbero tornati così. Una partita dopo l’altra, ha continuato a costruire rimanendo molto concentrato e focalizzato su questo traguardo. Questa sua personalità, questo suo carattere…è unico nel tour”

Volgendo lo sguardo al futuro, immancabile sottolineare come il rivale Alcaraz, a determinate condizioni, sia l’unico a poter mettere in difficoltà Sinner menzionando altri giocatori come papabili outsider sul singolo match: “Chi può batterlo? Carlos quando è in buona condizione. Il terzo nome potrebbe essere Medvedev o Fritz, tutti possono sulla partita secca ma sulla continuità è imbattibile”.