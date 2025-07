Wimbledon: Sinner trionfa anche in tv, quasi 6 milioni di spettatori per la finale con Alcaraz

Il “giorno dopo” lo splendido successo di Jannik Sinner a Wimbledon è il giorno della festa, delle analisi e di nuovi record, anche a livello di media e di comunicazione: la finale tra il numero 1 e Alcaraz ha fatto registrare un ascolto complessivo di 5,7 milioni di telespettatori (40,4% di share). Di questi, 4,14 milioni si sono sintonizzati sul digitale terrestre in chiaro su TV8 mentre 1,53 milioni sulle varie piattaforme di SkySport in pay: un audience piuttosto impressionante, a cui va aggiunto il (quasi) 4% di share per il post-partita. Nel finale di partita si è arrivati a un picco di 6,5 milioni di telespettatori.

Si tratta, in assoluto, della quarta partita di tennis più vista nella storia, dietro a Sinner-Djokovic delle ATP Finals del 2023 (6,7 milioni), a Sinner-Alcaraz degli Internazionali d’Italia del 2025 (6 milioni) e a Sinner-Paul (sempre degli Internazionali d’Italia del 2025 con 5,9 milioni), e davanti alla finale del Roland Garros di un mese fa (5 milioni).

I tre match che compongono questo speciale podio, però, vennero trasmessi da Rai Uno: se la rete pubblica avesse avuto a disposizione i diritti della finale di Wimbledon si sarebbe verosimilmente riscritta la storia dello sport in tv, con dei numeri ancora più clamorosi.