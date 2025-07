Wimbledon, Vagnozzi: “La chiave è stata il coraggio di Sinner”. Cahill: “Se rimango? Chiedetelo a Jannik” 

Jannik Sinner è il primo tennista azzurro a trionfare a Wimbledon. Dopo undici mesi a dir poco travagliati, dalla positività fino alla sospensione, il rientro con le finali perse con Alcaraz a Roma e al Roland Garros, il numero 1 del mondo ha battuto il suo miglior rivale che veniva da due titoli e venti match vinti in Church Road. Gli allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill spiegano come è potuto succedere.

D. Darren, hai iniziato con Jannik a Wimbledon tre anni fa. Ora finalmente avete vinto Wimbledon. Sei soddisfatto di questi tre anni? Cosa pensi? Qual è la chiave?

DARREN CAHILL: “Dire “soddisfatto” sarebbe un eufemismo, credo, dopo gli ultimi tre anni che ha avuto. Anche tre anni fa, quando siamo arrivati qui e abbiamo iniziato, credevamo che avesse un buon gioco per l’erba. Ma aveva mai vinto una partita su erba prima? Non credo. Non sono sicuro”.

SIMONE VAGNOZZI: “Nelle qualificazioni”.

DARREN CAHILL: “Per il modo in cui gioca, come serve, come si muove, credo che una volta che ha imparato a sentirsi più a suo agio nel muoversi sull’erba, abbiamo creduto che avesse un gioco veramente adatto per questo tipo di superficie. Poi, quell’anno specifico, ha lottato contro Novak nei quarti. È riuscito a vincere un paio di set. Poi lo ha affrontato due anni dopo. Abbiamo pensato che la partita che ha perso in tre set secchi fosse forse più equilibrata di quella persa in cinque set, perché gli ultimi tre set sono stati piuttosto facili per Novak.

“Ma il suo gioco è migliorato continuamente, e i suoi risultati lo dimostrano. Sì, dire che siamo felici sarebbe un eufemismo enorme per ciò che è riuscito a fare negli ultimi anni. È un grande merito per lui, per Jannik”.

D. La partita contro Grigor, quanto è stato difficile per voi entrambi e poi dopo aver dovuto affrontare il problema al gomito, come siete riusciti a farlo riprendersi e ripartire in questo modo?

DARREN CAHILL: “È stata una grande sfida per noi, in realtà, perché ha avuto una piccola fortuna, senza dubbio. Ma stava iniziando ad entrare nel match. Nei match al meglio dei cinque set, non sai mai cosa può succedere. Nel box avevamo comunque molta fiducia che sarebbe riuscito a tirarsi fuori da quella situazione, e sentivamo che stava iniziando a giocare nel modo che volevamo. Ma qualsiasi cosa può succedere sull’erba. Se Grigor avesse continuato a giocare a quel livello, allora sì, avrebbe avuto buone possibilità di chiudere la partita.

Ma noi nel box abbiamo sempre avuto fiducia che sarebbe riuscito a uscire da quella partita. Però sì, ha avuto un po’ di fortuna. Gli abbiamo continuato a ripetere che nei tornei del Grande Slam, nel tennis maschile, sono sette partite, al meglio dei cinque set. Nessuno va avanti in un torneo così senza qualche intoppo, che sia un infortunio, un po’ di fortuna o riuscire a superare un problema nei primi turni. Ogni giocatore ha la sua storia in uno Slam. Forse questa sarebbe stata la sua.

Quindi l’abbiamo presa per come veniva, messa da parte, e il suo compito principale era concentrarsi sul suo prossimo avversario. Se battevi il prossimo avversario, allora andavi avanti e ti godevi il torneo. L’ha fatto. È lo stesso modo in cui ha affrontato la sua sconfitta a Roland Garros. Ha capito per cosa fosse quella sconfitta, ha compreso di aver giocato una partita incredibile a Roland Garros, ma è stato sconfitto alla fine da un giocatore più forte. Non aveva mai giocato una partita sulla terra battuta migliore di quella che ha giocato lì. Quindi sapeva che stava migliorando come tennista, ed è riuscito a metterla da parte e concentrarsi sul giorno successivo. Questa è una qualità piuttosto rara. Un grande impegno da parte di Jannik”.

D. Mi chiedevo, dall’esterno sembra che lui sia assoluto campione nella capacità di non lasciarsi sopraffare dalle emozioni, dato che può perdere un match a Roland Garros in quel modo e poi essere di nuovo in pista poco dopo. È una cosa naturale per lui? L’ha sviluppata nel tempo? È qualcosa che si può sviluppare?

SIMONE VAGNOZZI: “È difficile, sicuramente. Dopo Parigi è stato difficile. Ma ne abbiamo parlato tanto. Gli abbiamo detto che eravamo molto orgogliosi di ciò che aveva fatto a Parigi. Siamo arrivati qui con l’obiettivo di fare un buon torneo. È partito davvero bene. Ha avuto una settimana di allenamenti davvero ottimi prima del torneo, quindi eravamo davvero fiduciosi che sarebbe riuscito a fare un buon torneo qui. Ma sicuramente la sua forza mentale è molto forte. Siamo fortunati a lavorare con un ragazzo così che ogni giorno va in campo con la giusta mentalità, con un buon atteggiamento. Siamo davvero orgogliosi di lui”.

D. Parlando delle emozioni di Jannik, non credo che l’abbiamo mai visto urlare “Let’s go” durante un match o restare con le mani sui fianchi come ha fatto nel secondo set. Mostra più spesso questa emozione a voi, o forse è stata una cosa particolare oggi, che dimostrava quanto fosse importante per lui questa vittoria e quanto fosse coinvolto?

DARREN CAHILL: “Oggi era importante per tanti, tantissimi motivi. Carlos ha avuto la meglio su di lui nelle ultime cinque partite. Hanno giocato delle partite incredibili, e Jannik ha avuto delle opportunità in forse quattro delle cinque partite che hanno giocato per batterlo. Ma non è riuscito a vincere.Quindi oggi era importante non solo perché era una finale del Grande Slam, non solo perché era Wimbledon, e non solo perché Carlos aveva vinto le ultime cinque partite contro di lui. Aveva bisogno di questa vittoria oggi. Quindi sapeva quanto fosse importante chiudere quando aveva le opportunità.

Con questo, penso che tu abbia visto un po’ più di energia da parte sua nei momenti cruciali e un po’ più di concentrazione per stringere i denti e assicurarsi che, quando fosse stato avanti, avrebbe chiuso la porta contro Carlos. Ha fatto un lavoro straordinario in questo senso”.

SIMONE VAGNOZZI: “È stato davvero coraggioso oggi, nei momenti importanti è stato davvero coraggioso”.

DARREN CAHILL: “Ne abbiamo parlato. Puoi dirlo tu. Era il terzo set, 3-4, 30-pari, ace con la seconda palla?”

SIMONE VAGNOZZI: “Sì. E la risposta su break point con il rovescio lungo linea”.

DARREN CAHILL: “La partita di oggi è stata una partita di momenti, di chi sarebbe salito in cattedra nei momenti decisivi e avrebbe fatto qualcosa. A Roland Garros è stato Carlos, e oggi è stato Jannik. Quindi non potremmo essere più orgogliosi di lui”.

D: Simone, sono curioso di sapere cosa pensavi dopo il primo set.

SIMONE VAGNOZZI: “Ho detto a Darren che a Parigi abbiamo vinto il primo set, proprio come Carlos ha vinto oggi il primo set. Quindi ho detto: “Probabilmente è un buon segno” (ridendo).

DARREN CAHILL: “Non ero d’accordo con lui”.

SIMONE VAGNOZZI: “Non preoccuparti, è un buon segno. No, sicuramente Jannik ha avuto un buon inizio, ma Carlos ha giocato quattro game incredibili. L’unica cosa che ho detto a Jannik dopo il primo set è stata di essere meno prevedibile, soprattutto con il servizio, perché stava usando solo il servizio largo o il servizio alla T. Non stava mai puntando al corpo. È diventato un po’ più imprevedibile e questo ha sicuramente aiutato Jannik a mantenere il servizio un po’ più facilmente nel primo set. Ma ha sempre avuto la giusta fiducia. Penso che abbia iniziato i primi tre giochi in modo non proprio pulito, ma poi da quel momento ha iniziato a giocare davvero bene”.

D. Carlos è entrato qui e ha detto che non era affatto sorpreso che Jannik avesse superato il Roland Garros. La gente dirà che un campione del genere, ovviamente, è stato in grado di superarlo. Vedendo dall’interno, c’è stato un momento in cui sei rimasto sorpreso di come sia riuscito a trovare un modo per affrontare mentalmente la situazione, dato che è ancora molto giovane a questo livello?

DARREN CAHILL: “È un’ottima domanda, e una domanda a cui avremo difficoltà a rispondere, perché io non ce l’avrei fatta. Penso che per la maggior parte degli atleti normali che si trovano in quella posizione e si trovano 0-40, 5-3 nel quarto set, match point per vincere il Roland Garros, e certamente il suo anno è stato – non so quale sia la parola giusta per riassumerlo – ma è stato impegnativo per tutti. Poi mettersi in quella posizione e perderla, sì, è una qualità che ha come persona, e lo ripeto, parlo sempre dei suoi genitori e della sua educazione, della sua educazione con i piedi per terra e del modo in cui tratta le persone che lo circondano.

È un brav’uomo. È un bravo ragazzo. Ha sempre il sorriso sulle labbra. La persona che si vede sul campo da tennis, con la sua concentrazione e la sua attenzione ai dettagli, non è la stessa persona fuori dal campo. È un ragazzo che ama divertirsi, che scherza sempre e che ama stare in compagnia delle persone che lo circondano. Cucina. Combina pasticci. Commette errori in continuazione. Noi ne ridiamo. È un bel gruppo di persone. Si diverte come qualsiasi altro ventitreenne. Ma ha una mentalità sul campo da tennis che è speciale, ed è per questo che lui e Carlos stanno facendo quello che stanno facendo”.

D. Puoi fornirci qualche informazione in più sul lavoro mentale di cui ha parlato Jannik durante la cerimonia? Hai lavorato in modo specifico con uno psicologo per superare il dramma di Parigi?

DARREN CAHILL: “In realtà, puoi parlare un po’ di Riccardo”.

SIMONE VAGNOZZI: “Puoi tu”.

DARREN CAHILL: “Il nostro ruolo di allenatori non è solo quello di occuparci dell’allenamento, della tecnica, della tattica e dell’aspetto emotivo. Il nostro ruolo, e quello di qualsiasi allenatore, che si tratti di una squadra di calcio, di basket o di tennis, dato che le squadre di tennis stanno diventando sempre più grandi, è quello di assicurarci che tutti trattino tutti nel modo giusto all’interno della squadra e che la cultura all’interno della squadra sia buona. Io provengo dal mondo del football. Quindi, la mia esperienza con il football australiano mi insegna che dobbiamo assicurarci che tutti siano allineati e che tutti rimangano al loro posto, che ci scambiamo informazioni, che ci diamo una pacca sulla spalla quando facciamo qualcosa di buono, ma che ci siano conversazioni aperte in cui sentiamo che tutti possiamo migliorare. Queste cose accadono ogni giorno.

“C’è un grande detto: “Sii brillante nelle cose fondamentali”. Jannik è così. Non rendiamo le cose troppo complicate. Ci assicuriamo che capisca come sta cercando di diventare un tennista migliore e da dove verranno questi miglioramenti. Poi ci mettiamo all’opera e lo facciamo giorno dopo giorno. Abbiamo delle ripetizioni che facciamo durante l’allenamento che sono noiose da guardare, ma ne abbiamo bisogno perché dobbiamo affinare le abilità per assicurarci che quando ha un break point nel quarto set e non ha ancora preso un secondo servizio di rovescio lungo la linea, abbia la sicurezza di farlo e di rompere il servizio, cosa che ha fatto. Quindi queste piccole cose sono davvero importanti all’interno di una squadra. Penso che sia questo che aiuta a costruire quella forza mentale, quella convinzione e quella consapevolezza che lui sa che quando le cose si fanno un po’ difficili, tutto il lavoro che ha fatto lo aiuterà a superarle. Quindi costruire quella convinzione gli dà la fiducia necessaria per agire”.

D. So bene che Simone sta cercando di spingerti a rimanere con Jannik. C’è qualche possibilità che riconsideri la tua decisione per la fine della stagione?

DARREN CAHILL: “Non voglio rispondere a questa domanda (sorride). Sai una cosa, devi chiederlo a Jannik. Chiedilo a Jannik. Sarete alla conferenza stampa con lui?”

D. Sì.

DARREN CAHILL: “Dio ti benedica” (ridendo).

D. Darren, con tutta la tua esperienza nel tennis, quanto valuti questa rivalità come livello di spettacolo e i livelli che hanno raggiunto?

DARREN CAHILL: “Credo che la qualità del Roland Garros sia stata una delle migliori partite che abbia mai visto nei miei 25 anni di carriera come allenatore e giocatore. Ci sono state partite fantastiche, ovviamente, ma quella è stata speciale. Il primo game è durato12 minuti. Quindi abbiamo avuto cinque set di quel dramma. È stata una delle partite più belle di tutti i tempi. La rivalità è già incredibile, e penso che possa migliorare con questi due giocatori che si spingono a vicenda. Penso che ci siano altri giocatori più giovani che stanno emergendo e che si faranno strada, quindi non sarà solo uno spettacolo a due. Ci saranno altri giocatori, che attendiamo con ansia. Ma è difficile paragonare questa rivalità a quella che abbiamo appena vissuto. È stata un’epoca d’oro per il tennis con Novak, Roger, Rafa e Andy. Hanno dominato per 20 anni. Incredibilmente dominanti, hanno vinto tutti quei tornei del Grande Slam. Per vincere un Grande Slam a quei tempi, bisognava battere uno di loro nei quarti, un altro in semifinale e un altro ancora in finale. Questi ragazzi hanno ancora molta strada da fare, ma hanno iniziato incredibilmente bene. Incrocio le dita affinché abbiano davanti a sé altri 10 o 15 anni fantastici e disputino altre partite incredibili. Ma non li paragonerò ancora a ciò che abbiamo appena visto”.

Di seguito, Simone Vagnozzi con la stampa italiana.

D. Simone, considerando come arrivate a questo torneo, con tutto quello che era successo nel team e con quella finale, ha un sapore speciale? È stato più complicato, diverso? State godendo di più?

Vagnozzi: “Posso dire quello che provo io: è lo Slam più speciale che abbiamo vinto con Jannik. Tre mesi fermi, arrivavamo da Roma e Parigi con due finali perse sapete bene come. È la prima volta che piango finita una partita, quindi sì.”

D. Quanto la rivalità con Alcaraz è un punto di riferimento per Jannik?

Vagnozzi: “Sicuramente non andiamo in campo pensando solo a lui, però non vi nego che in quei tre mesi che abbiamo fatto lontano dai tornei abbiamo pensato a cosa migliorare per essere competitivi sulla terra soprattutto contro Carlos. È qualcuno che ci dà delle motivazioni per andare in campo e migliorare delle cose, perché lui ti espone a delle problematiche che magari altri non riescono a fare.”

D: [Vanni Gibertini] È possibile spiegare in poche parole in cosa è diverso Jannik dagli altri giocatori? Perché l’impressione è che veramente pensi in una maniera diversa. Quello che è riuscito a sopportare l’anno scorso, quello che è riuscito a sopportare quest’anno… È possibile sintetizzare in poche parole perché sembra che funzioni in una maniera diversa?

Vagnozzi: “Penso che abbia una qualità incredibile: quando entra in campo, riesce a mettere da parte tutto il resto. E quindi riesce a dare il 100% di quello che ha sul tennis in quel momento lì. Poi esce dal campo, ha qualche problema fuori, ma riesce a mettere da parte tutte le cose negative che ci sono in quel periodo o magari anche belle, perché uno si può anche rilassare troppo. Penso che questo sia molto complicato da trovare, una qualità che ci nasci. Sicuramente la migliori, ne parliamo spesso, ma ce l’ha.”

D. L’esperienza con Dimitrov com’è stata? Cosa c’è stato da imparare in quella giornata un po’ folle?

Vagnozzi: “Quando succede una cosa del genere a un ragazzo ancora giovane come Jannik non è semplice da gestire. Ti domandi, ‘quanto mi sono fatto male?, se spingo anora mi faccio più male?, tutti questi pensieri che ti limitano un po’ nel giocare. Poi, siamo stati fortunati, inutile dirlo. Però io e Darren eravamo convinti di poter comunque vincere la partita. Due pari nel terzo, doveva chiuderla Dimitrov, quindi… Non era finita e dal giorno dopo abbiamo cercato di fargli capire che doveva giocare con quello che aveva. Abbiamo fatto il test e giorno per giorno si è sempre sentito meglio. Oggi penso fosse se non al 100% al 99%. Abbiamo gestito tutto. Un grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato, il dottore, anche il fisioterapista della Federazione. Anche se eravamo solo io Darren a metterci la faccia, c’erano tante persone dietro che ci hanno dato una mano e le ringraziamo.”

D. Quando si arriva sul tetto del mondo, vincendo un torneo come questo, quanto si può pretendere ancora, quanto si può far migliorare Jannik? Spesso hai detto che ti sorprende perché riesce a imparare velocemente. Cosa si può fare ancora adesso, su cosa lavorerete? Perché con Djokovic è stato perfetto, oggi negli ultimi tre set quasi…

Vagnozzi: “È uno sport che appena ti siedi ti passano davanti. Ora una settimana in cui si prenderà una vacanza, si godrà questa vittoria, poi si torna in campo. Come ho sempre detto, se un giocatore entra in campo in allenamento senza un obiettivo tecnico, tattico, fisico dove poter migliorare, è difficile rimanere a quei livelli. Quando ci ritroveremo a Monte Carlo, ci sarà da lavorare, migliorare su piccole aree. Sono dettagli ormai, non è più come tre anni fa quando c’erano tante cose da migliorare. Ma il servizio può diventare ancora più continuo, le variazioni sul servizio, la transizione a rete, l’uso della smorzata. Tante piccole cose che penso fondamentali per un giocatore per tenere alta la motivazione.”

D. Nei giorni precedenti vi siete allenati con Vasamì e Basile. Da tecnico che impressione hai avuto?

Vagnozzi: “Due ottimi ragazzi con voglia di fare, di lavorare, buon talento. Ora ne abbiamo tanti in Italia, il presidente sarà sicuramente contanto. In Italia c’è un movimento incredibile, partito da lontano, con tanti tornei, tanti ex giocatori che hanno iniziato a fare gli allenatori. Supertennis TV che ha portato il tennis dentro casa di tutto è stata importante. E i risultati dei ragazzi: io allenavo Marco Cecchinato quando ha fatto la semi a Parigi, era tanto tempo che un italiano non raggiungeva una semifinale in uno Slam. Quando un ragazzo che viene dai Challenger fa quel risultato, tutti gli altri…ha dato la spinta per crederci a Matteo Berrettini, poi è arrivato Matteo e ne sono arrivati altri dandosi la spinta a vicenda. E poi ci sono ragazzi come Jannik che danno l’esempio di volersi migliorare, di come stare in campo in allenamento – fa bene a tutti i giovani.”

G.S. e M.S.