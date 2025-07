Italiani in campo martedì 15 luglio: Passaro, Pellegrino e Fossa Huergo. A che ora e dove vederli

Il tennis non si ferma mai. Nonostante si sia appena concluso Wimbledon, i circuiti maschile e femminile procedono seguendo il calendario. Martedì 15 luglio saranno tre gli italiani impegnati nei vari tornei 250 in programma questa settimana. Francesco Passaro è riuscito a qualificarsi per il tabellone principale di Gstaad e alle ore 12 sfiderà per la seconda volta in carriera Arthur Rinderknech, sconfitto dopo oltre tre ore di battaglia a Roma nel 2024. Il francese è l’ottavo favorito del tabellone, ma non è altrettanto favorito secondo le quote. Infatti, su Lottomatica il suo successo è dato a 1.99, mentre quello dell’azzurro sta a 1.76.

Spostandoci più a nord, in Svezia, a Bastad anche Andrea Pellegrino ha passato indenne il tabellone cadetto. Alle 12:30 esordirà contro Jaime Faria, mai sfidato prima. Anche in questo caso, nonostante la classifica del portoghese sia più alta di quella dell’italiano, il tennista tricolore parte con un vantaggio secondo le quote. Su Sisal una sua vittoria varrà 1.80 la posta messa in palio, e quella dell’avversario pagherà 2.00 la somma giocata.

Infine, ad Amburgo Nicole Fossa Huergo è stata ripescata per il tabellone principale e alle 11:30 se la vedrà per la terza volta in carriera, dopo averci perso in due set in entrambe le occasioni, con la spagnola Leyre Romero Gormaz. L’azzurra cercherà il primo successo in un main draw di un 250, ma non partirà con i favori del pronostico dalla sua parte. Infatti, una sua affermazione ha su GoldBet un moltiplicatore di 5.20, mentre la quota dell’iberica sta a 1.15. Tutte le partite si potranno vedere in tv sui canali Sky e in streaming su NOW.

Italiani in campo martedì 15 luglio