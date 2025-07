WTA Amburgo: niente da fare per Fossa Huergo, bene Boisson

La seconda giornata dell’MSC Hamburg Ladies Open è stata caratterizzata, per quanto riguarda i colori azzurri, dalla sconfitta di Nicole Fossa Huergo (30 anni, numero 284 WTA), che, ripescata (al posto di Lys) nel tabellone principale come lucky loser, ha perso nettamente, sul campo M1, con Leyre Romero Gormaz: la spagnola – numero 133 della classifica mondiale – si è imposta con il punteggio di 6-1 6-1 in appena 59 minuti di gioco. Nicole, all’inizio del secondo parziale, ha provato a reagire, portandosi immediatamente in vantaggio di un break, ma è stata respinta con perdite, vincendo solamente quattro punti nei sei giochi successivi. Romero Gormaz al secondo turno se la vedrà con la veterana olandese Arantxa Rus (34 anni, numero 119), che ha superato un’altra lucky loser, Sara Nahimana, per 6-2 6-1.

A roller coaster win 🎢



Anna Bondar outlasts Noha Akugue in three!#HamburgLadiesOpen pic.twitter.com/zG936vanlG — wta (@WTA) July 15, 2025

Il programma del Campo Centrale si è invece aperto con il successo dell’ungherese Dalma Galfi, che ha eliminato la qualificata (ed ex numero 39) Aleksandra Krunic con il punteggio di 6-4 6-1 ed è poi proseguito con la maratona tra la testa di serie numero 7 Bondar e la giovane wild card di casa Nova Akugue: Bondar si è imposta in 3 ore di gioco per 6-4 4-6 7-6(3) dopo aver sprecato quattro match point e un vantaggio di 5 a 1 nel corso del terzo e decisivo set. Al secondo turno affronterà l’austriaca Sinja Kraus, che ha battuto la turca Berfu Cengiz con il punteggio di 4-6 7-5 6-4 in 2 ore e 12 minuti.

Sealed in style 🤩



Lois Boisson defeats Grabher in straight sets, 6-1, 6-3.#HamburgLadiesOpen pic.twitter.com/6foKnGWL8d — wta (@WTA) July 15, 2025

Nel frattempo, tornando sul Centre Court, Lois Boisson (22 anni, numero 63 del ranking mondiale), una delle stelle più attese del torneo, esordiva con una vittoria convincente ai danni di Julia Grabher (29 anni, numero 138 WTA): la semifinalista del Roland Garros, reduce da un comprensibile periodo di assestamento dopo l’impresa di Parigi (primo turno nelle quali di Wimbledon, secondo turno a Bastad), si imponeva con il punteggio di 6-1 6-3 in un’ora e 21 minuti, recuperando uno svantaggio di 1 a 3 nel corso del secondo parziale e mettendo in mostra tutta la potenza e tutte le rotazioni del suo tennis. Boisson – che ha chiuso la pratica con una splendida smorzata vincente di dritto – adesso giocherà contro la vincente del match tra Korpatsch e Serban.