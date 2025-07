ATP Bastad: Darderi passeggia su Ymer. È ai quarti di finale

[6] L. Darderi b. [WC] E. Ymer 6-2 6-2

Luciano Darderi c’è, e con un agevolissimo doppio 6-2 ha messo fuori dai giochi il padrone di casa, Elias Ymer, raggiungendo per la nona volta in carriera i quarti di finale di un torneo ATP. Non è mai iniziato un vero e proprio duello con lo svedese, perché l’azzurro ha mostrato di essere di un’altra pasta su questa superficie, e non a caso, tale successo gli consente di ampliare il suo record di vittorie ai danni di tennisti fuori dalla top 100 (su terra battuta). Ymer è la quindicesima vittima di Darderi, che non ha mai perso sul manto rouge con avversari dalla top 100 in giù. Il numero 6 del seeding sfiderà ai quarti il vincente del match tra Baez e Budkov Kjaer

Primo Set: lo svedese non regge l’urto. Darderi s’impadronisce del set in mezz’ora

Dura poco più di trenta giri d’orologio il primo parziale tra Luciano Darderi ed Elias Ymer, col padrone di casa perennemente schiacciato dalla pressione dell’azzurro, che sulla sua superficie prediletta, fa fuoco e fiamme da fondo campo. L’equilibrio si interrompe prestissimo, soltanto al terzo game, col primo break in favore del nativo di villa Gesell, che rincara la dose due giochi più tardi, sigillando il primo parziale per 6-2.

Secondo Set: l’azzurro ha fretta e riempie di vincenti Ymer. Luciano vola ai quarti

Il ritorno in campo è tutt’altro che incoraggiante per lo svedese, sommerso di vincenti tricolore. Darderi si porta rapidamente sullo 0-40. Sembra essere il presagio del tracollo definitivo per il beniamino del pubblico, portatosi però in parità sorretto da alcune poderose prime di servizio. Il gap, però, è troppo elevato tra Luciano e il maggiore dei fratelli Ymer, e il break appannaggio dell’Italiano è subito servito. Nel secondo game del secondo parziale, Elias, prova a darsi una scossa, aggredendo Darderi in risposta, e procurandosi i primi break point dell’incontro. L’azzurro fa scudo in maniera egregia, e lo svedese sprofonda psicologicamente, commettendo un preoccupante filotto di doppi falli che consegnano un ulteriore vantaggio al numero 6 del main draw di Bastad. L’azzurro replica lo score del primo set e vola ai quarti di finale del circuito ATP per la nona volta in carriera.