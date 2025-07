Bouchard annuncia il ritiro. “Finirò dove tutto è iniziato: Montreal”

“Saprai quando sarà il momento. Per me, è adesso”. Senza giri di parole e poemi strappalacrime, Eugenie Buchard ha annunciato il suo ritiro dal mondo del tennis, a soli 31 anni. “Finiremo dove tutto è iniziato: Montreal”, ha aggiunto la canadese nel post minimal d’addio, comunicando che la sua ultima apparizione avverrà nel torneo casalingo, a Montreal, durante il National Bank Open, dove riceverà una Wild Card per impugnare per l’ultima volta – da professionista – una racchetta dinanzi alla sua gente. Proprio a Montreal giocò infatti la sua prima partita nel circuito WTA nel lontano 2008 quando aveva appena 14 anni.

Genie Bouchard, ex numero 5 del ranking mondiale, è stata per anni la punta di diamante del tennis canadese, e nel 2014, ha disputato la miglior stagione della sua carriera, ottenendo il primo e solo titolo a livello WTA (Norimberga), e raggiungendo la finale a Wimbledon, sconfitta da Kvitova. Nella stessa annata, la nativa di Montreal, si è spinta sino in semifinale al Roland Garros e all’Australian Open, mentre a Flushing Meadows si è dovuta accontentare degli ottavi. Un 2014 sensazionale per Genie, che successivamente, tormentata dagli infortuni, non ha più trovato la miglior versione di sé stessa. La sua ultima stagione piena risale al 2018: da quel momento tantissimi stop e pochissime partite giocate (solo 5 negli ultimi due anni).

“Pochi atleti hanno lasciato un segno così profondo nel tennis canadese come Genie nel corso della sua straordinaria carriera – ha dichiarato il CEO di Tennis Canada, Gavin Ziv – ha raggiunto traguardi che molti ritenevano impossibili per i giocatori canadesi. I momenti salienti della sua carriera, che includono una finale a Wimbledon e una vittoria nella Billie Jean King Cup, sono a dir poco straordinari e hanno rappresentato un vero catalizzatore per lo sviluppo del tennis nel nostro Paese. È stata ed è tutt’ora un’ambasciatrice incredibile per il nostro sport e, a nome di Tennis Canada, desidero ringraziarla per tutto ciò che ha fatto. Le auguriamo un successo continuo nel prossimo capitolo della sua carriera”.

Bouchard, scenderà in campo per un’ultima volta il 27 o il 28 luglio 2025 – a seconda del sorteggio – chiudendo la sua carriera con ben quindici partecipazioni al torneo canadese: “Siamo molto onorati che Genie abbia deciso di ritirarsi nel torneo di casa a Montreal e non vediamo l’ora di celebrare la sua carriera e la sua indelebile eredità insieme ai nostri fan – ha affermato la Direttrice del National Bank Open – È stata una delle figure più importanti nella storia del nostro sport in Canada e una pioniera che ha ridefinito il tennis canadese”.