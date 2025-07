Hopman Cup 2025, Bronzetti si gode il momento: “Felice di aver indossato la maglia azzurra”

La gioia di Lucia Bronzetti, di una tennista che sta vivendo un periodo di rinascita dopo i pensieri negativi di qualche mese fa. Il secondo turno a Wimbledon, adesso l’avventura con la maglia della Nazionale qui a Bari con vittoria su Donna Vekic per cominciare il percorso in “Hopman Cup”: “Sono davvero felice di essere qui a Bari. Posto meraviglioso con il risveglio sul mare: quando suona l’Inno di Mameli è tutto speciale. Sono contenta della scelta che ho fatto soprattutto perchè una convocazione come questa non arriva spesso, Ero a Bastad, sarei dovuta andare a Iasi in Romania, ma alla fine sono felice di essere qui a Bari”, racconta Bronzetti.

Il pubblico le ha dato una grande mano, in una gara nella quale ha sfruttato molto la sua aggressività in risposta: “Sulla seconda ho capito subito che dovevo spingere in risposta e questo mi ha consentito di esprimermi al meglio. Ho sfruttato un avvio di gara in cui lei era molto fallosa, poi ho saputo reagire bene nel super tie-break”.

Condizioni di temperatura davvero estreme per entrambe in avvio di match: “Il sole si faceva molto sentire, ma sono contenta della mia tenuta mentale nei momenti di difficoltà”, spiega la riminese.

Il rapporto con Flavio Cobolli, suo compagno di squadra in questa Hopman Cup 2025 è davvero speciale: “Ci conosciamo da una vita e apprezzo molto la sua umiltà malgrado i recenti risultati di Wimbledon. Ci divertiremo nel doppio misto. Non ho mai fatto un misto in vita mia e ho paura di prendere pallate (scherza Lucia). Con Flavio che tira da fondo dovrei essere tranquilla”, conclude Bronzetti.