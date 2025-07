ATP Finals: Xiaomi sarà “Official Supplier” dell’edizione 2025

La prima parte della stagione si è conclusa idealmente con lo storico successo di Jannik Sinner a Wimbledon: l’estate del tennis mondiale ci condurrà verso il quarto ed ultimo slam stagionale, in attesa della fase finale del 2025, che si concluderà con le Nitto ATP Finals di Torino, in programma dal 9 al 16 novembre. La quinta edizione italiana del vecchio “Masters” presenterà una novità piuttosto importante a livello di partnership commerciali: Xiaomi, azienda di elettronica di consumo e produzione intelligente con smartphone e hardware smart connessi da una piattaforma Internet of Things (IoT) ha infatti annunciato ufficialmente che sarà Official Supplier delle prossime Nitto ATP Finals 2025. “In particolare, con questo accordo, Xiaomi sarà Official Supplier per le categorie smartphone, tablet e monopattini elettrici, segnando ufficialmente il suo ingresso nel mondo del grande tennis internazionale, contribuendo a rafforzare ancora di più il legame tra tecnologia e sport ad alte prestazioni”.

In qualità di Official Supplier, l’azienda cinese parteciperà all’organizzazione dell’evento conclusivo della stagione tennistica con la fornitura di smartphone, tablet e monopattini elettrici.

“Siamo entusiasti di annunciare questa partnership con ATP, una realtà che incarna i valori di eccellenza, determinazione e innovazione che condividiamo anche in Xiaomi”. – ha dichiarato Michael Feng, Country Manager di Xiaomi Italia. “La kermesse rappresenta un palcoscenico internazionale unico nel suo genere, e siamo per questo orgogliosi di farne parte, portando la nostra tecnologia a fianco dei più grandi campioni del tennis mondiale”.