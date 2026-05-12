ATP Roma: folle Darderi! Soffre, annulla quattro match point e elimina Zverev con un 6-0 al terzo set

[18] L. Darderi b. [2] A. Zverev 1-6 7-6(10) 6-0

THE COMEBACK KING 👑



Darderi saves FOUR match points and comes from a set and a break down to beat Zverev!#IBI26 pic.twitter.com/p3ZKsw6HfP — Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2026

Roma segna uno spartiacque nella carriera di Luciano Darderi: l’azzurro batte Alexander Zverev 1-6 7-6(10) 6-0 e per la prima volta vola ai quarti di finale di un Masters 1000.

È una sfida di ottavi pazza quella che si volge sulla BNP Paribas Arena. Il numero 20 ATP parte a rilento, complice un malessere che pare coglierlo nel bel mezzo del primo set. Nel secondo parziale per due volte recupera un break di svantaggio e costringe al tiebreak Zverev, incapace di chiudere con il servizio sul 5-4 con il peso di un paio di doppi falli. Il tiebreak è una battaglia punto a punto. Luciano si impone per 12 punti a 10 e manda completamente in confusione il tedesco, che non capitalizza quattro match point.

Il terzo set è, così, a completo appannaggio della diciottesima forza del seeding, che con un perentorio 6-0 si prende la prima vittoria su un top 10.

Zverev e Darderi si erano già sfidati a Roma nel 2024, in quello che era l’unico precedente tra i due. L’italiano ha ribaltato ogni pronostico, compreso quello dei bookmakers, che volevano Sascha ampiamente favorito. Le quote del 29enne di Amburgo oscillavano tra l’1.22 di Bet365 e Eurobet e l’1.24 di Goldbet, mentre il successo di Luli era pagato 4.33 da Bet365 e 4.40 da Eurobet; leggermente più fiducioso Goldbet, che lo dava a 4.10.

Per il secondo anno consecutivo Zverev è eliminato dagli Internazionali d’Italia da un giocatore azzurro: 365 giorni fa è stato Lorenzo Musetti a sbarrargli la strada ai quarti.

In questa edizione si ferma agli ottavi, dopo aver mancato ogni occasione passata dalla sua racchetta, fino al bagel finale.

Per un posto in semifinale Darderi sfiderà Rafael Jodar.

Primo set: Zverev domina un Darderi non al meglio

Darderi ha scelto di iniziare i suoi primi ottavi di finale di un Masters 1000 in risposta, testando il servizio di uno Zverev che a Roma sta procedendo con un ruolino di marcia spedito. L’avvio di sfida offre una serie di punti di pregevole fattura. Sascha tiene la battuta a 15, provando soluzioni a sorpresa, soprattutto con la smorzata. L’azzurro necessita di trovare la progressione che lo caratterizza dal lato del diritto. Tuttavia, sull’1-0 Luciano è subito costretto ai vantaggi. Nonostante le due occasioni di smuovere il punteggio, il numero 20 del mondo deve fronteggiare un break point, che Zverev si procura con una palla corta millimetrica. Darderi prova a sua volta la via del drop, che esce ottimamente dal piatto corde, ma fallisce la chiusura al volo.

Anche nel secondo turno di servizio Luli va in difficoltà dopo aver commesso un doppio fallo sulla palla game. Così, il numero 3 del mondo può piazzare il break del 4-0. L’italiano non trova proprio ritmo in risposta e pure il morale, dopo aver ceduto due turni di battuta contesi, non è dei migliori, come sottolinea lui stesso al suo angolo. Sul 5-0 Luli serve quattro prime e riesce a scrollare dallo 0 il computo dei game. Zverev chiude comunque per 6-1 in meno di mezz’ora, con due soli punti persi al servizio, entrambi con la prima.

Secondo set: Darderi rimonta, cancella quattro match point e porta il match al terzo

Darderi perde il servizio anche nel turno che inaugura il secondo parziale e palesa qualche difficoltà fisica, tanto che alla fine del game ha un piccolo consulto con il medico. L’azzurro, però, non vuole che i primi ottavi 1000 svaniscano senza opporre resistenza. Sfruttando il primo passaggio a vuoto di Zverev, mette a referto l’immediato controbreak: la profondità propizia una semplice chiusura per il diritto di Luciano. Nonostante le problematiche fisiche, la testa di serie numero 18 prova la reazione abbreviando gli scambi quando gli è possibile.

Sul 2-2, due passanti di rovescio da parte del tedesco causano due errori con la volée di diritto di Darderi, che significano due palle break. A Sascha basta la prima per tornare in vantaggio, complice un rovescio lungo del suo avversario. Luli prolunga il match con quelle poche energie che ha e sul 5-4, quando Zverev si appresta a servire per chiudere (commettendo due sanguinosi doppi falli), si guadagna due occasioni di controbreak. La prima sfuma con un’ottima soluzione da parte del tedesco, che ultima lo scambio con un facile diritto, ma sulla seconda è il medesimo fondamentale a tradire la seconda forza in tabellone. Luciano fa 5-5, accompagnato dal sostegno del pubblico.

L’italiano, poi, deve fronteggiare un pericoloso 0-30 nell’undicesimo gioco. La striscia di due quindici consecutivi è interrotta da un erroraccio con il diritto in avanzamento, che consegna ad Alexander una pericolosa palla break. Darderi si salva con una prima vincente, ma concede una seconda chance. Un rimbalzo irregolare manda fuorigioco il diritto di Zverev, che non trova la palla. Luli si garantisce così il tiebreak, dove è raggiunto a stretto giro dal rivale.

Il fatidico tredicesimo gioco è una battaglia punto a punto. Il ritmo segue il regolare andamento del servizio, con il numero 3 del mondo che si issa a match point sul 6-5, ma, pur essendo al timone dello scambio, affossa in rete il rovescio. Allora è Darderi a guadagnarsi il set point. Luciano decide di rischiare, senza essere premiato da un’accelerazione di diritto di poco fuori. L’azzurro cancella altri due match point, uno con una prima vincente e uno in risposta – concesso con un’ingenuità nel provare una smorzata, cui se ne somma uno ulteriore con una prodezza sottorete. Presosi il secondo set point, Luli beneficia di un doppio fallo di Zverev per pareggiare i conti. Il tiebreak è suo per 12 punti a 10.

Terzo set: Darderi fa 6-0 e vola ai quarti di finale con Jodar

Le criticità fisiche sembrano davvero superate per Darderi, che inizia il terzo set con tre palle break. Dopo due prime vincenti di Zverev, lo scambio parte e Luciano riesce a impostare lo scambio secondo i suoi dettami: comanda con il diritto, muove l’avversario e sfida il passante di rovescio di Sascha, che non oltrepassa la rete. Sul 2-0 il tedesco si complica ulteriormente la vita. Dal 40-15, regala tre punti consecutivi, con tanto di doppio fallo, che valgono l’occasione di raddoppiare il vantaggio per Darderi. Alexander si appiglia allo schema servizio e diritto, ma, infilato dal passante di Luli, offre una seconda possibilità. Ed è quella del 3-0 per il numero 20 ATP.

Quando la situazione appare assai compromessa, Zverev tira fuori l’orgoglio e prova ad accennare una rimonta, guadagnandosi una palla del 3-1. Tuttavia, Darderi annulla la chance di break con un’accelerazione poderosa di diritto e si arrampica 4-0. Il 24enne nato a Villa Gesell non si lascia scappare l’occasione di volare 5-0: alla seconda occasione infila il terzo break di fila con uno scatto verso la rete e la finalizzazione con un riflesso al volo. Il boato del pubblico di Roma accoglie il bagel che Darderi infligge a Zverev, per la prima vittoria di Luciano su un top 10.