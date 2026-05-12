WTA Roma, doppio: forfait di Paolini, non difenderà il titolo con Errani. “È la scelta migliore”

Dopo l’amara eliminazione in singolare al terzo turno contro Elise Mertens, in cui non era riuscita a sfruttare tre match point e che le costerà l’uscita dalla top 10, Jasmine Paolini ha dato forfait per il torneo di doppio. Dopo aver vinto il derby all’esordio contro le wild card Maduzzi/Paganetti, l’avventura a Roma di Paolini – e della compagna/coach Errani – finisce dunque qui.

“Purtroppo devo ritirarmi dal doppio a Roma per un piccolo problema al piede – ha scritto l’azzurra su Instagram -. Soprattutto qui a casa, in un torneo così speciale per me, non è stata una decisione facile, ma con il Roland Garros alle porte Insieme al mio team pensiamo che sia la scelta migliore“. Errani e Paolini, bicampionesse in carica, non difenderanno dunque i titoli conquistati nel 2024 e nel 2025. Noskova e Valentova avanzano dunque ai quarti di finale senza scendere in campo.