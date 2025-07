ATP Gstaad: ai quarti Bublik e Comesana, Cazaux sorprende Etcheverry

Nel corso della lunga giornata dell’EFG Swiss Open di Gstaad, che si è conclusa poco fa con la sconfitta di Francesco Passaro con Jerome Kym, si è completato il quadro dei quarti di finale dell’ATP 250 svizzero: nel primo match, iniziato alle ore 10.30 del mattino sul Campo Centrale, Francisco Comesana (24 anni, numero 74 del ranking mondiale) ha superato Roberto Carbelles Baena (32 Ann, numero 79) con il punteggio di 6-1 6-4 in un’ora e 13 minuti di gioco mettendo a segno 10 ace e concedendo appena una palla break all’avversario. L’argentino ha dominato il match senza problemi, portandosi rapidamente in vantaggio per 6-1 1-0 e servizio, per poi controllare il break di vantaggio fino alla fine: Comesana nei quarti di finale di venerdì (il terzo della stagione e della carriera, dopo Rio e Bucarest) affronterà, nel match del primo pomeriggio, la testa di serie numero 2 Alexander Bublik (28 anni, numero 34 del mondo), che ha superato altrettanto nettamente il connazionale Alexander Shevchenko (24 anni, numero 101 ATP) per 6-2 6-3 in poco più di un’ora. Bublik ha sfruttato la rapidità delle condizioni di gioco per imporre il proprio ritmo frenetico al match, reagendo immediatamente (e con un parziale di 6 giochi ad uno) all’unico momento di difficoltà della partita: nel secondo parziale, infatti, il campione in carica di Halle ha dovuto rimontare uno svantaggio di 2 game a 0, annullando oltretutto una palla del doppio break, per poi chiudere in bellezza. Per Sasha si tratta della 14esima vittoria nelle ultime 19 partite disputate.

La parte centrale della giornata è stata caratterizzata da due battaglie: nella prima Juan Manuel Cerundolo (23 anni, numero 109 ATP) ha superato il veterano David Goffin, in rimonta, per 5-7 6-4 6-1 in 2 ore e 8 minuti di gioco, nella prosecuzione di un match che era stato interrotto mercoledì per via della pioggia. Il punteggio del terzo set, in ogni caso, ha raccontato una versione bugiarda della vicenda, con Goffin che ha ceduto ben quattro giochi ai vantaggi: il più giovane dei fratelli Cerundolo nei quarti di finale (i primi per lui da Winston Salem 2023) se la vedrà con la testa di serie numero 1 Casper Ruud.

La seconda battaglia, dicevamo, ha visto invece imporsi Arthur Cazaux: il francese, numero 116 del ranking mondiale e reduce da una stagione piuttosto deludente, ha eliminato la tds numero 4 Tomas Martin Etcheverry (25 anni, numero 58 ATP) per 6-3 4-6 6-4 in 2 ore e 31 minuti di gioco grazie a 16 ace e al 70% di prime palle in campo. Cazaux – che nel terzo e decisivo set ha annullato tutte le 7 palle break concesse al rivale – nei quarti di finale (i primi della carriera) affronterà Jerome Kym: un match che sarà verosimilmente caratterizzato dalla tensione della grande occasione.