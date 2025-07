ATP Washington, forfait di Korda da campione in carica: crollo in classifica

Di certo non è un momento facile per Sebastian Korda. Il classe 2000 ha rinunciato all’ATP Washington, torneo che l’anno scorso aveva vinto contro il nostro Flavio Cobolli, rinviando la prima gioia dell’azzurro di 8 mesi a Bucarest contro Sebastian Baez.

Tornando a Korda, il figlio d’arte che replicò proprio il successo del padre a Washington dopo 32 anni continua la sua assenza sui campi da tennis che ormai dura dal 30 maggio, quando uscì di scena dal Roland Garros per mano di Frances Tiafoe col punteggio di 7-6(6) 6-3 6-4.

Oltre ad un’astinenza da tennis che dunque sforerà i due mesi, Korda perderà i 500 punti che difendeva da campione in carica nel torneo della capitale degli Stati Uniti. Questo inevitabilmente farà crollare la posizione nel ranking per Korda che dal 31esimo posto attuale potrebbe accasarsi a malapena in top 50, rischiando però uno scivolamento ulteriore nel caso non dovesse rimettersi in sesto per Montreal.

In Canada infatti Korda era arrivato fino in semifinale, perdendo contro il futuro campione Alexei Popyrin. Questo implica la difesa da parte di Sebastian di ulteriori punti che se dovesse perderli andrebbe ben fuori la top 50, precisamente intorno alla 75esima. Un colpo basso per colui che ad agosto 2024 era al 15esimo posto, suo best ranking.