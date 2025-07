Rublev sicuro su Zverev: “Ama il tennis, ma non ha nulla a che fare con i risultati”

Le preoccupanti dichiarazioni di Sascha Zverev dopo l’eliminazione a Wimbledon hanno scosso parecchi colleghi del panorama tennistico, tra cui il russo Andrey Rublev, che dal punto di vista mentale ha vissuto dei momenti drammatici in campo nell’ultimo biennio, confessando di convivere con una sorta di depressione.

Il numero 10 del mondo, ormai sotto la guida della leggenda Marat Safin, ha fatto un diretto confronto con la situazione del tedesco, dichiarando a La Octava Sports: “È una conversazione molto lunga e difficile, ma non ha nulla a che fare con il tennis. Il tennis è un fattore scatenante per alcuni giocatori. Nel mio caso, è stato il tennis a scatenare tutto questo. E credo che la stessa cosa stia accadendo a Zverev, perché lui ama il tennis, ma non ha nulla a che fare con i risultati“.

Andrey – a cui è stato anche dedicato un documentario prodotto dall’ATP circa il suo graduale progresso mentale – ha raccontato la sua esperienza personale, durante la quale ha dovuto affrontare l’avversario più complicato. Sé stesso: “Nel mio caso, avevo bisogno di fare qualcosa con me stesso, e non appena ho iniziato a farlo, le cose hanno cominciato a migliorare. È stato molto facile per me parlare di queste cose, e continuo a farlo. Non si tratta di tennis, è una questione generale. Tutti hanno le loro lotte interiori, tutti hanno i loro problemi da affrontare. Ogni persona, atleta o meno, alla fine soffre delle stesse cose, ognuno deve confrontarsi con i propri problemi”.

Lo sport del diavolo perfora l’anima di ogni appassionato, di ogni atleta. E quando ci si presta con grande (e troppo) fervore, spesso non si viene ripagati nel modo più equo e giusto: “Chi non ama o non apprezza il tennis è più rilassato – afferma Rublev – a loro non interessa davvero perché forse hanno priorità diverse, ma per chi ama il tennis… il tennis ti spinge al limite“