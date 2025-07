WTA Palermo, le wild card del torneo a tinte azzurre

Il Palermo Ladies Open 2025 parte nel segno dell’Italia, dell’identità e della visione. Lo scenario è il consueto: la terra rossa del Country Time Club, affacciato su una delle baie più suggestive del Mediterraneo. Il contesto, invece, è decisamente a tinte azzurre. Il presidente del circolo, Giorgio Cammarata, e il direttore del torneo, Oliviero Palma, hanno ufficializzato le quattro wild card per il tabellone principale. Tutte italiane, tutte significative, tutte capaci – in modi diversi – di raccontare una parte della storia di questo torneo, giunto alla sua 36ª edizione.

Pedone: il debutto da protagonista “a casa sua”

A guidare questo quartetto tricolore c’è Giorgia Pedone, vent’anni e palermitana purosangue. Un dettaglio tutt’altro che secondario, perché per la giovane azzurra sarà la prima volta nel main draw del torneo di casa, nel club dove è cresciuta e si allena. “Sono emozionata e orgogliosa – ha dichiarato Pedone – giocare davanti alla mia famiglia e ai miei amici sarà un sogno. La vittoria a Bol e la finale a Roma mi hanno dato tanta fiducia“. Parole semplici, sincere, come il suo tennis in crescita: cinque titoli ITF, un best ranking da 183 (oggi è 209) e la sensazione che il suo percorso stia finalmente prendendo quota.

Il ritorno di Martina Trevisan a Palermo

Accanto a lei, un volto noto del tennis italiano: Martina Trevisan. Semifinalista al Roland Garros nel 2022, ex numero 18 del mondo, la mancina fiorentina ritrova Palermo dopo quattro anni. Allora fu protagonista in doppio, con Elisabetta Cocciaretto: si arresero solo in finale contro Zidansek e Rus. Oggi, Trevisan torna per rilanciare la propria carriera, dopo uno stop di otto mesi e il rientro a Bastad lo scorso primo luglio. Attualmente è fuori di due posizioni rispetto all’entry list del main draw: se dovesse entrare direttamente, la wild card sarebbe girata alla siciliana Dalila Spiteri, reduce da ottimi risultati tra Roma e il WTA 125 della capitale. Anche questo è tennis italiano che si rigenera.

Grant e Ambrosio: gioventù e tenacia

Il terzo invito è andato a Tyra Caterina Grant, classe 2007 e uno dei nomi più caldi del nostro vivaio femminile. Diciassette anni, un quarto di finale appena conquistato al WTA 125 in corso al Circolo Tiro al Volo di Roma e un nuovo best ranking (oggi 249 nella live ranking). Grant sta bruciando le tappe e Palermo potrebbe rappresentare un ulteriore passo verso la maturità agonistica. L’ultima wild card è stata assegnata a Silvia Ambrosio, 28 anni, nata in Germania da genitori salernitani, attualmente numero 278 WTA. Una scelta che parla di esperienza, di lotta e di quei profili solidi che ogni torneo ha bisogno di avere nel tabellone.

“Le wild card raccontano molto dell’identità di un torneo – hanno spiegato Palma e Cammarata – da sempre scommettiamo sul talento e sul coraggio, su chi può brillare davanti al pubblico di Palermo o ha voglia di rilanciarsi. Questa edizione è nel segno della continuità, ma anche della visione sul futuro”.

Il torneo: tra sole, terra e prime serate in diretta RAI

Il Palermo Ladies Open 2025 è un torneo WTA 125 dotato di un montepremi da 115 mila dollari. Il tabellone principale sarà composto da 32 giocatrici e 16 coppie di doppiste. Le qualificazioni si disputeranno sabato 19 e domenica 20 luglio, mentre il main draw prenderà il via lunedì 21, con i match in programma a partire dalle 17 fino a mezzanotte. La finale del singolare si giocherà domenica 27 luglio alle 20.30. Anche quest’anno la RAI garantirà la diretta dell’incontro clou di ogni giornata, oltre alla copertura integrale di semifinali e finale.

Dalla finale di Wimbledon al Country: Miriam Bley dirige ancora

Curioso incrocio tra il tempio dell’erba e la terra siciliana. Lo scorso 12 luglio, sul Centrale di Wimbledon, Miriam Bley ha diretto la finale tra Iga Świątek e Amanda Anisimova. Ora, la prima donna tedesca ad aver ottenuto la Gold Badge sarà a Palermo, parte della squadra arbitrale guidata da Cecilia Alberti. Con lei anche Adelka Cinko (Cro), Federica Simongini, Yan Bo, Alfonso Fratta e Chiara Casula White. Un team internazionale e di qualità, che conferma lo standard sempre più alto del torneo.

Il pubblico risponde: oltre 5.000 biglietti già venduti

Anche sugli spalti si respira entusiasmo. Sono oltre 5.000 i tagliandi già venduti per l’intera durata del torneo, segno che il Palermo Ladies Open è ormai un appuntamento atteso e riconosciuto. I biglietti sono disponibili su Vivaticket e direttamente presso il Country Time Club, con prezzi che variano dai 5 ai 55 euro per i singoli ingressi, e abbonamenti che vanno da 80 a 120 euro.