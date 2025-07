Hopman Cup 2025, Italia in finale. Le lacrime di Cobolli: “Grazie Richard, grazie Fabio”

In punta di piedi è uscito dal campo senza rovinare la scena all’Italia che festeggiava la qualificazione alla finale della Hopman Cup 2025. L’eleganza, la classe, la professionalità di un atleta che ha risposta alla convocazione della Nazionale per chiudere definitivamente la sua epopea. E, purtroppo, nella postilla finale ci sarà quel doppio fallo con cui si è congedato dal mondo tennistico.

Ma Richard Gasquet porterà con sè anche l’applauso finale del centrale della Fiera del Levante che hanno voluto tributargli una grande ovazione. Come l’attore che finisce lo spettacolo teatrale e riceve la standing ovation prima di rientrare in camerino. C’è stato anche uno speaker d’eccezione, Flavio Cobolli che, dopo aver trascinato la sua Nazione alla finale 2025 di Hopman Cup, si è lasciato andare in un pianto di riconoscenza nei confronti del francese e poi di Fabio Fognini che da Ostuni si è trasferito nella tribuna vip di Bari proprio per spingere la coppia azzurra alla finalissima.

Per la cronaca, l’azzurro ha vinto 6-2 6-4 una gara contraddistinta da una fase centrale di secondo set giocate a grandi livelli da entrambi.

“Forse è stata l’ultima gara di Richard questa sera e vorrei un grande applauso per lui. Mi ha aiutato tantissimo nei momenti di difficoltà quest’anno, mi è stato molto vicino“, ha detto il tennista romano che a gran voce ha chiesto l’applauso per Gasquet.

“Vorrei un grande applauso anche per un giocatore che si è ritirato poco tempo fa e che mi ha fatto scegliere di diventare un giocatore di questo sport“, le parole di Cobolli rotte dalle lacrime di commozione.

Il pubblico di Bari in piedi ha salutato Fabio Fognini, acclamato dalla platea e poi ancora da Flavio Cobolli prima di congedarsi dal campo. Un momento molto emozionante e che ha attraversato gli ultimi decenni, i lampi di classe di Gasquet, l’impeto di Fognini, entrambi a passare il testimone a Flavio Cobolli.