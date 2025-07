Hopman Cup, a Bari intrecci di carriere: gli esempi di Gasquet e Bautista, la confusione di Tsitsipas, l’entusiasmo di Andreescu

C’è una Bari nella Bari che si gode la Hopman Cup. La grande rivoluzione del tennis ha trasformato totalmente la Fiera del Levante. E’ da sempre luogo di incontro tra Oriente e Occidente, stavolta è posto di confronto per le nazioni del tennis, culla per chi vuole intersecare la propria storia con quella che verrà. Sì, perché per la maggior parte dei giocatori protagonisti alla Hopman Cup hanno voglia di ripartire. Sono qui per portare una nave in porto e prenderne un’altra verso lidi più ambiziosi.

C’è Richard Gasquet che ha grande classe, cura ancora i minimi dettagli e ha fame di vittoria a carriera interrotta: si è ritirato dopo il Roland Garros, per l’occasione si è ripresentato a grandi livelli. Il suo è un monumento alla professionalità perché è fatto così. Vincere, vincere sempre e a prescindere. Ne sa qualcosa il giovane Ajdukovic che si era illuso di poter metter le mani sul singolare maschile. Poi il ritiro di Donna Vekic per un problema al gomito ha fatto il resto. Croazia eliminata e spettatrice inerme del match odierno: Italia vs Francia. C’è Cobolli che sfrutta la Hopman Cup per passare dal “verde” di Wimbledon al “blu” dei campi in cemento. Ci sarà una finale a Washington da difendere a denti stretti in un futuro che lo vede in Top20. Dovrà stabilizzarsi e recarsi verso altri porti per lanciarsi ulteriormente in una carriera in cui sembra avere i colpi per essere protagonista.

E c’è il mistero Stefanos Tsitsipas, sorridente con il pubblico barese, coccolato dal suo staff, ma in campo troppo altalenante per rilanciarsi. E’ in un porto di confusione: sempre peggio col rovescio, male al servizio. Ha perso certezze e questa Hopman Cup doveva essere il posto sicuro per ritrovare entusiasmo. Una stecca di dritto nel cielo di Bari ha fatto il resto, mandando in tilt i suoi pensieri. Colpa di Roberto Bautista Agut, un altro che a 37 anni ha una continuità di rendimento spaventosa. Non regala nulla, se non pagine importanti di come restare a lungo ad alti livelli: n. 54 ATP!

Debutta oggi il Canada: anche qui tante storie da raccontare. Felix Auger Aliassime, per esempio, è un altro che cerca di ripartire dopo esser finito in un porto di incertezze. Bianca Andreescu sembra aver superato questa fase: ha visitato Bari tra la storia di San Nicola, le orecchiette e il mare. Perché la Hopman Cup è anche questo: punto di incontro di tante storie, tra Oriente e Occidente come è Bari. Città accogliente, porto di crescita ed entusiasmo, avvolgente anche per il tennis. Una Bari che ha vissuto le “notti magiche” di Italia ’90 e regalato all’Italia del calcio un terzo posto indimenticabile. Non sarà Davis, ma c’è sempre una maglia azzurra da onorare e la finale sembra a portata di mano vista la condizione anche di Lucia Bronzetti.

Gaetano Frulli, Presidente della Nuova Fiera del Levante, ha accolto Kristoff Puelinckx, imprenditore belga e CEO di Tennium, la piattaforma internazionale di tennis che organizza la Hopman Cup 2025. Durante l’incontro, a Puelinckx è stata consegnata la Caravella d’Oro, un prestigioso riconoscimento che onora le personalità che contribuiscono alla promozione della Fiera. Il simbolo rappresenta il commercio e San Nicola, Patrono di Bari. “Questa visita rappresenta un importante segnale di interesse per il nostro territorio – ha dichiarato Frulli – Pone le basi per future collaborazioni e rafforza la Fiera come polo di eventi culturali e sportivi internazionali di alto livello“.