Sinner, primo posto a rischio: come Alcaraz può sorpassarlo anche prima dello US Open

Il paradosso di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per il primo posto nel ranking vede oltre 3.430 punti di distacco, ma con lo spagnolo che vive ad oggi una situazione di grande vantaggio. Sebbene tutto ciò possa sembrare assurdo, a parlare sono i numeri che sottolineano come Carlitos in realtà non sia così distante dall’italiano nemmeno dopo la vittoria dell’altoatesino a Wimbledon proprio contro il tennista di El Palmar. La risposta la troviamo sotto la voce dei “punti da difendere“.

Alcaraz insegue Sinner: occasione d’oro per Carlos

Mai come in questo periodo storico, Carlos Alcaraz può programmare il sorpasso definitivo su Jannik Sinner interrompendo il dominio dell’azzurro iniziato il 10 giugno 2024, quando è diventato il primo italiano di sempre ad accasarsi in vetta al ranking ATP da quando è stata introdotta la classifica computerizzata nel 1973.

Giocatore Montreal Cincinnati US Open Jannik Sinner 200 1000 2000 Carlos Alcaraz 0 10 50 La tabella con i punti da difendere nei rispettivi tornei

Come si può notare, Jannik Sinner difende la bellezza di 3200 punti contro gli appena 60 di Carlos Alcaraz. D’altronde questo già si sapeva dall’anno scorso quando in concomitanza l’azzurro sollevava al cielo l’ATP Cincinnati contro Frances Tiafoe e successivamente lo Slam americano in finale con Taylor Fritz mentre lo spagnolo ha subito due dolorose eliminazioni per mano di Gael Monfils all’esordio a Cincinnati e al secondo turno contro Botic van de Zandschulp. In Canada invece Alcaraz non ha nemmeno partecipato dopo le Olimpiadi mentre quantomeno Sinner ha raggiunto i quarti di finale, uscendo contro il futuro finalista Andrey Rublev alla seconda partita nella stessa giornata.

In sostanza, ora Carlos deve necessariamente collezionare vittorie nel Nord America se vuole guadagnare terreno prima di giocarsi la vetta della classifica prima degli US Open. Jannik non può far altro che restare costante, suo grande punto di forza, tra Cincinnati e US Open dove potrà al massimo difendere i 3000 punti poiché ogni risultato diverso dalla vittoria del torneo lo porterà a perdere punti. In Canada invece potrebbe cominciare ad incrementare il vantaggio facendo almeno semifinale.

Sinner quota 58, è il quarto miglior debutto: superato Djokovic

Tornando al presente, Jannik Sinner può fregiarsi del quarto miglior debutto nel ranking da primo in classifica con 58 settimane consecutive a referto, superando Novak Djokovic e inseguendo Lleyton Hewitt, Jimmy Connors e l’irraggiungibile record di Roger Federer.

Tennista Settimane consecutive da #1 Roger Federer 237 Jimmy Connors 160 Lleyton Hewitt 75 Jannik Sinner 58 (in corso) Novak Djokovic 53 Classifica dei migliori debuttanti da numero 1 del mondo

Per arrivare a 76 settimane e salire sul podio all-time Sinner dovrà arrivare a metà novembre 2025 sempre in testa senza mai perdere la vetta nemmeno per una settimana. Considerando che lo US Open inizierà a fine agosto, Sinner dovrà tenere duro nel periodo americano e continuare così fino alle Finals di Torino. Insomma, ora come non mai Jannik dovrà guardarsi alle spalle con la speranza prettamente sportiva di qualche passo falso di Alcaraz.

Svolta in tre tornei: Alcaraz si avvicina (?)

Già ora però potrebbero esserci possibilità di un avvicinamento di Carlos Alcaraz su Jannik Sinner, anche se naturalmente parliamo in maniera ipotetica. Prendiamo d’esempio Montreal, dove in caso anche solo di una semifinale, un risultato serenamene raggiungibile, Carlitos guadagnerebbe 400 punti mentre se Sinner dovesse solo replicare i quarti di finale ci sarebbe un parziale di +400 che porterebbe lo scarto a 3030 punti all’inizio della settimana dell’11 agosto.

Il clou però arriva tra Cincinnati e US Open. Ipotizzando anche un’altra clamorosa doppia vittoria di Sinner, ad Alcaraz “basterebbero” anche solo due semifinali per guadagnare 1140 punti accorciando da 3430 a 1890 punti: quasi la metà. La situazione rischia di aggravarsi se Jannik dovesse peggiorare: se Sinner dovesse perdere la finale Slam e arrivare in semifinale a Cincinnati perderebbe di scarto 1300 punti andando a 2130 (lasciando in standby ciò che potrebbe accadere a Montreal).

Insomma, bisognerà approfondire la situazione torneo dopo torneo considerando la prima tabella di questo articolo, con Sinner che può incrementare punti solo a Montreal, mentre per Alcaraz sarà praticamente tutto di guadagnato.