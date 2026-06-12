Mboko: “Grazie Serena, spero giocheremo ancora insieme”. Lei risponde: “Rientra presto”

Nella giornata di venerdì Victoria Mboko è tornata su quanto accadutole in singolare agli HSBC Championships, ovvero l’infortunio al ginocchio che l’ha costretta al ritiro, dal singolare come dal doppio, nel tabellone del quale era in gara con Serena Williams. Sulla propria pagina Instagram Vicky si è così espressa: “Ciao a tutti, volevo darvi un breve aggiornamento dopo tutto quello che è successo nelle ultime 36 ore. Purtroppo, la caduta di mercoledì mi ha causato una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, il che significa che dovrò saltare il resto della stagione sull’erba. Questo significa anche che non potrò partecipare a Wimbledon, un torneo che non vedevo l’ora di giocare quest’anno.

Sto ricevendo le migliori cure mediche e io e il mio team ci stiamo concentrando sul mio ritorno in campo il prima possibile. Grazie a tutti coloro che mi hanno contattato e mi hanno mandato messaggi di supporto, vi sono davvero grata!”.

Poi il pensiero va a Serena; Mboko la ringrazia “per l’opportunità di giocare al tuo fianco… spero che potremo giocare di nuovo insieme presto e finire quello che abbiamo iniziato”.

Sulla sua pagina Instagram la leggenda del tennis femminile non si fa attendere: “Ti auguro di rientrare presto, non vedo l’ora di rivederti sul campo di gioco”.