ATP Kitzbuhel, il tabellone: Comesana pesca Boyer, Bublik e Baez al comando del seeding

Tutto pronto per l’Austrian Open, in programma dal 21 al 27 luglio in quel di Kitzbuhel. Matteo Berrettini, inizialmente iscritto al torneo, non sarà al via: il romano ha annunciato il forfait a pochi giorni dall’inizio, e non difenderà il titolo conquistato lo scorso anno. A guidare il tabellone sarà il talentuoso kazako Alexander Bublik, numero uno del seeding. La testa di serie numero 2, invece, sarà l’argentino Sebastian Baez.

Per ciò che concerne il primo turno, appare piuttosto interessante l’incrocio tra Francisco Comesana e lo statunitense Tristan Boyer, e l’incontro che vedrà di fronte il brasiliano Seyboth Wild e il giovane teutonico Justin Engel. Ostacolo Ignacio Buse per il transalpino Arthur Cazaux. Nella parte bassa del tabellone, infine, potremmo assistere alla sfida tra l’austriaco Sebastian Ofner (impegnato contro un qualificato) e la testa di serie numero 3, Pedro Martinez.