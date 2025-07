Italiani in campo sabato 19 luglio: Darderi per la finale a Bastad (e le quali a Umago). A che ora e dove vederli

L’occhio lo ruberanno altri interpreti, ma la praticità dei risultati è appannaggio di Luciano Darderi. Tramontata la fugace parentesi sull’erba dove ha comunque fatto il suo, l’italo-argentino torna a sporcarsi i calzini con la terra battuta e lo fa raggiungendo la semifinale a Bastad, la quinta della carriera nel circuito ATP. Dopo aver passeggiato nella sfida con Sebastan Baez, l’azzurro si troverà davanti l’altro finalista del 2022: quel Francisco Cerundolo che sollevò il trofeo nell’ultimo atto a tinte albiceleste. I precedenti recitano 2-1 in favore del numero 20 del ranking, nel caso in cui Luli riesca a riportare in equilibrio i confronti diretti gli si aprirebbero le porte della terza finale, dopo i successi di Cordoba lo scorso anno e Marrakech ad aprile. La partita inizierà non prima delle ore 14:30, al termine dell’altra semifinale tra Ugo Carabelli e De Jong, e sarà visibile su Sky Sport e in streaming su NOW.

In attesa di capire l’esito della campagna di Svezia, lo stakanovista Darderi è iscritto anche all’ATP di Umago dove si stanno giocando le qualificazioni per strappare il pass del main draw. Sono quattro gli italiani impegnati in campo sabato 19 luglio nella competizione che annovera nel suo albo d’oro tanto Bel Paese, con Jannik Sinner, Fabio Fognini e Marco Cecchinato. Proprio il tennista palermitano, attuale numero 297 al mondo, scenderà in campo alle ore 17:00 contro il francese Luca Van Assche, penultimo ostacolo all’ingresso in tabellone. Il primo azzurro di giornata, alle ore 16:00, sarà Federico Arnaboldi impegnato contro il lituano Vilius Gaubas. Allo stesso orario di Cecchinato, Giulio Zeppieri dovrà vedersela invece con Federico Coria. A chiudere la programmazione ci penserà Andrea Pellegrino alle ore 19.00, con il pugliese contrapposto all’ucraino Vitaly Sachko.

Mentre gli azzurri sono impegnati da nord a sud in Europa, l’unico tennista italiano intento a scendere in campo oltreoceano è Andrea Vavassori. Il piemontese sogna un posto nel tabellone centrale dell’ATP 500 di Washington, per farlo sfiderà l’australiano Aleksander Vukic alle ore 19:00 italiane. In caso di esito positivo, il nativo di Torino si giocherebbe il biglietto di ingresso nella capitale americana con il vincente tra Beibit Zhukayev e James McCabe.