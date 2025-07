Hopman Cup 2025, Felix Auger-Aliassime: “Cobolli avrà un grande futuro”. Andreescu: “Grazie all’Italia per l’accoglienza”

“Tornerò in Top10 anche se non sarà un processo rapidissimo perché serve duro lavoro e non si cambiano le cose dall’oggi al domani”, parola di Felix Auger-Aliassime che ha conquistato la prima Hopman Cup per il Canada assieme a Bianca Andreescu.

Le loro storie avvolte dalla bandiera biancorossa del Canada, due talenti che hanno avuto un vissuto differente. Lei, capace di stupire il mondo a 19 anni conquistando l’US Open del 2019. Poi tanto buio costellato da sbalzi umorali e infortuni abbastanza pesanti. Adesso sembra essere tornata, anche se lo dice sottovoce ma con tanti sorrisi sul volto: le farà bene questo successo, perché vincere aiuta sempre a vincere.

“Èstata una cosa bellissima per il tennis canadese vincere questo torneo. E’ un bellissimo spot per il Canada nel mondo. È bello vincere un titolo come questo, abbiamo dato il massimo ed espresso un ottimo tennis. Siamo molto felici di aver vinto. Ringrazio Felix per aver giocato il doppio misto con me. È un successo che può conferirci fiducia in vista della stagione sul cemento“, ha dichiarato la venticinquenne canadese.

Dalla Fiera del Levante esce imbattuta: “Giocare in Italia è fantastico. C’è molta passione per il tennis, quindi è tutto molto bello. È stato incredibile giocare a Bari. Il pubblico italiano trasmette una energia diversa e anche oggi hanno fatto il tifo per i loro giocatori, ma noi siamo riusciti a restare sempre concentrati“, ha concluso Bianca Andreescu.

Accanto a lei, Felix Auger-Aliassime che ha tutte le potenzialità per entrare in pianta stabile in Top10, ma sta vivendo un periodo complicato. Anche nella finale contro Flavio Cobolli in singolare, ha avuto diverse chance per chiudere anzitempo i giochi, ma ha finito per perdere la gara.

E’ stato avanti di un set e 4-1 0-30 in suo favore, ma alla fine ha perso tie-break e super tie-break dopo aver avuto vantaggi anche in quei due mini parziali: ma cosa gli succede? “Sto lavorando molto e sono convinto di poter rientrare in Top10. Non è un’operazione semplice perché servono settimane, mesi, vediamo quello che accadrà. Fisicamente sto bene, durante il doppio misto ho fatto un po’ di stretching perché è stata una giornata faticosa”, ha detto alla stampa il giocatore canadese.

Auger-Aliassime si è soffermato sul momento straordinario di Flavio Cobolli: “Credo che Flavio sia in totale fiducia in questo momento. Sta giocando il miglior tennis in carriera e ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon. È un tennista completo, serve bene, è un grande atleta ed è molto solido anche con il dritto. Mi ha battuto tre volte di fila e credo che avrà una grande stagione e un grande futuro. “.