Rassegna Stampa – Sinner salta Toronto, Darderi conquista Bastad

Sinner non fa Toronto, Darderi cala il tris (Antonio Sepe, Corriere dello Sport)

Quando arriva in fondo a un torneo, Luciano Darderi non tradisce. A Bastad, in Svezia, l’italo-argentino ha conquistato il terzo titolo in carriera — in altrettante finali, tutte sulla terra rossa – sul circuito ATP. Decisivo il successo per 6-4 3-6 6-3

ai danni dell’olandese De Jong. «Ho lavorato tutta la vita per momenti come questi» ha ammesso Darderi, bravo a non lasciarsi scoraggiare da un pessimo avvio ma soprattutto chirurgico nel terzo set a conquistare e poi difendere il

break decisivo. Grazie a questo successo, Darderi sale al numero 46 del mondo e porta a sette gli azzurri in top 50. Inoltre,

raggiunge Sinner e Cobolli a quota 2 trionfi in stagione (il primo a Marrakech), rendendo l’Italia la nazione con più titoli ATP (6) nel 2025 […].

Sinner allunga le vacanze. Darderi, le mani su Bastad (Gianluca Strocchi, Tuttosport)

Ha rotto il ghiaccio a Cordoba nel febbraio dello scorso anno, poi ha trionfato a Marrakech in aprile e ora a Bastad. Tre finali sulla terra rossa e altrettanti titoli Atp per Luciano Darderi. Il 23enne nato a Villa Gesell, cittadina di poco più di 30.000 abitanti affacciata sull’Oceano Atlantico nella provincia di Buenos Aires, in possesso del doppio passaporto grazie al nonno paterno, originario di Fano, emigrato in Sudamerica dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha completato una settimana da favola: dopo il

primo successo in carriera su un top 20 (Francisco Cerundolo in

semifinale) si è imposto nel match clou con il punteggio di 6-4

3-6 6-3, dopo due ore e 8 minuti, sull’olandese Jesper De Jong,

alla prima finale nel circuito maggiore, così da regalare all’Italtennis il trofeo n.104.

Dopo un inizio choc (parziale di 13 punti a 0 per l’orange, capace

di portarsi rapidamente sul 3-0) Darderi ha ritrovato il suo tennis di lotta, improntato a servizi kick e ad accelerazioni di diritto,

prevalentemente inside out (22 i vincenti alla fine con quel fondamentale) così da incamerare 5 game consecutivi e indirizzare la prima frazione. De Jong però ha reagito, sfruttando anche un passaggio a vuoto dell’italo-argentino, così da portare la sfida al terzo set. Dove Luciano ha ritrovato intensità e carica agonistica, quella che ha stregato anche il pubblico scandinavo, riprendendo il controllo della partita, fino al fatidico momento in cui si è lasciato cadere a terra liberando tutta la sua gioia […].

Darderi ha sei mesi in meno di Sinner, che insieme a Djokovic e Draper si è cancellato dal Masters 1000 di Toronto (27 luglio-7 agosto) come comunicato dagli organizzatori. Jannik, in vacanza a Porto Cervo, è atteso a Cincinnati. Nel 500 di Washington stop

al turno decisivo delle qualificazioni per Vavassori, piegato 7-5

6-7(9) 6-4 dal kazako Zhukayev.

Italia, Super Flavio non basta (Roberto Bertellino, Tuttosport)

La Hopman Cup 2025 è del Canada, che ha battuto l’Italia 2-1. Si è infatIti fermata nel doppio misto decisivo la bella avventura

della nostra formazione, composta da Flavio Cobolli e Lucia

Bronzetti, sul campo centrale in veloce outdoor della Fiera del

Levante di Bari. La coppia azzurra è stata superata da quella canadese in due set e con lo score di 6-3 6-3. Primo set deciso da un solo break, arrivato nel quarto gioco. Nel secondo sono stati due invece quelli subiti dalla formazione tricolore, l’ultimo con Cobolli al servizio e diritto lungo della Bronzetti.

I due azzurri sono stati fermati ma sono usciti tra gli applausi convinti del pubblico. Che ne ha seguito le gesta con grande

trasporto fino all’ultimo punto. Era questa la prima finale italiana nella storia della Hopman Cup. Primo titolo nella manifestazione per il Canada che ha perso un solo incontro in tutto il percorso. E’ mancata la ciliegina sulla torta ma l’Italia ha confermato tutto il suo valore. Tutto secondo pronostico o quasi dopo i due singolari della finale della competizione nata in Australia nell’ormai lontano 1989.

Quello femminile ha visto l’ex numero 4 del mondo e già campionessa Slam Bianca Andreescu battere la romagnola Lucia Bronzetti con lo score di 6-2 6-3. La nordamericana ha saputo mettere in campo la potenza di cui dispone ma anche la tranquillità per pilotarla verso i 15 che contavano. Poco da fare per l’azzurra che solo nella parte finale del secondo set è sembrata riuscire a tenere il ritmo dell’avversaria. Troppo tardi però per invertire la traccia di un match ormai avviato verso una conclusione favorevole alla canadese. Meritatamente applaudita al termine dal pubblico barese, caldo e numeroso ma molto corretto.

La stessa platea ha sostenuto e spinto alla grande rimonta e alla vittoria un indomito Flavio Cobolli. Il romano, che oggi farà registrare l’ennesimo best ranking (18 ATP), come in passato Gaudenzi, Camporese e Seppi, è stato sull’orlo della

sconfitta contro l’ex numero 6 del mondo Felix Auger Aliassime (oggi numero 28). Ma ha messo in campo il classico “colpo di coda” che solo i grandissimi sono in grado di attuare. In

svantaggio di un set, il primo ceduto al tie-break, 1-4 nel secondo e 0-30, il fresco “quartofinalista” a Wimbledon ha ripreso il rivale. E lo ha superato con grande determinazione pareggiando i conti con un 7-5 salvifico. Il terzo set, disputato sulla distanza di un super tie-break lo ha visto salire 41, andare

sotto 46. E alla fine vincere 10-8 con tanto di urlo liberatorio a

impresa appena compiuta.