Rune chiama Agassi per uscire dall’ombra: “Non sono così lontano da Sinner e Alcaraz”

Il tennis maschile ha trovato due sovrani, ma fatica ancora a scoprire il terzo incomodo, senza che questa voglia essere una sorta di diminutio per nessuno. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si stanno dividendo la scena con un dominio che ha qualcosa di inevitabile, un duopolio che cerca alternative. Giovani, completi, carismatici, vincenti, ma la narrativa di ogni grande epoca, per essere tale, ha bisogno di un antagonista, un terzo elemento capace di rompere la simmetria; come fu Djokovic per Federer e Nadal. Qualcuno, insomma, capace di scalare la montagna e rimettere in discussione il vertice.

In molti hanno provato a ritagliarsi questo ruolo, nessuno finora è riuscito a farlo con continuità. Holger Rune, oggi numero 8 del mondo, è uno dei nomi più accreditati per tentare l’impresa. Ma il danese – tra i più talentuosi della sua generazione – sa bene che per arrivare dove vogliono arrivare tutti, serve molto più che talento. Serve un cambio di rotta.

Un’icona per guida: Agassi al fianco di Rune

E così, per provare a dare un senso nuovo alla sua carriera, Rune ha deciso di affidarsi a André Agassi, leggenda del tennis statunitense e simbolo di rinascite sportive e umane.

“Ho contattato André qualche mese fa” ha raccontato Rune in un’intervista a Tennis.com, “e sin dal primo incontro ho capito che ha una visione profonda e fuori dagli schemi. Mi sto riavvicinando alle basi del mio tennis, e questo è il momento giusto per avere al mio fianco una figura come lui”.

Rune, consapevole delle proprie oscillazioni tecniche ed emotive, sembra cercare in Agassi non solo un consulente tecnico, ma una guida stabile. Dopo anni passati tra cambi di coach – da Mouratoglou a Luthi, da Becker al ritorno con Lars Christensen – ora il danese sembra voler impostare un progetto a lungo termine, con una figura di riferimento capace di dare senso e continuità al lavoro.

“Non voglio accontentarmi della top 10”

Nonostante le difficoltà – tecniche, fisiche e caratteriali – Rune resta uno dei giovani più forti del circuito. E la sua ambizione non si è mai spenta. “Essere numero 8 del mondo a 22 anni è un buon risultato,” ammette, “ma io non ho mai sognato di restare nei primi dieci. Il mio obiettivo è il numero 1, e so che per arrivarci devo sistemare alcune cose. Penso che Agassi possa davvero aiutarmi in questo percorso”.

Il danese non è tipo da parole di circostanza. A colpire, però, è il tono più maturo rispetto al passato, quasi una presa di coscienza dopo un biennio vissuto a strappi. Tra exploit memorabili – come il titolo a Parigi-Bercy o la semifinale di Roma 2023 – e cadute rumorose, Rune ha perso smalto, continuità e, in parte, anche la fiducia dell’ambiente. Ora prova a riprendersela, puntando su chi sa cosa vuol dire perdersi e tornare a brillare.

Il gap con Sinner e Alcaraz? “Non così ampio”

La missione è chiara: colmare il distacco dai due dominatori del circuito. “Sì, la differenza con Sinner e Alcaraz c’è, ma non è abissale,” riflette Rune. “Il mio tennis è di alto livello. Ho già battuto entrambi, quindi so che posso farlo, ma il punto non è vincere una partita. Il vero salto si fa quando riesci a giocare semifinali e finali ogni settimana. È lì che loro sono avanti, ed è lì che voglio arrivare anch’io.”

Rune sa di non essere un semplice outsider; è uno che ha già calcato i grandi palcoscenici, e che ha nella racchetta colpi che pochi possono permettersi, ma sa anche che il tennis moderno non perdona. La tournée americana – con i 1000 di Toronto e Cincinnati prima dello US Open – sarà il banco di prova per capire se davvero il progetto con Agassi può funzionare.