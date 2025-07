WTA Palermo, Direttore Palma: “Escludo un ingrandimento a ‘250’. Si potrebbe pensare a un combined event”

Dal nostro inviato, a Palermo

Che fermento tra le vie del Country Time Club. Il Palermo Ladies Open è in procinto di dar via alle danze alla 36esima edizione del torneo siculo, che, passato lo spauracchio della scorsa estata, si è riproposto con un WTA di categoria 125. Encomiabile il lavoro del Direttore Oliviero Palma, il quale si è prodigato per garantire la migliore entry list possibile per la corrente edizione del Palermo Ladies Open, dove l’ex numero 4 del ranking, Zheng, ha trionfato nel 2023 e nel 2024, battendo Karolina Muchova in una finalissima deluxe. I nomi altisonanti, però, non sono stati sufficienti per riempire gli spalti del Country, anche se quest’anno l’ottica è ben diversa: “Circa la vendita biglietti, abbiamo già pareggiato il numero dell’anno scorso – ha dichiarato in esclusiva ai microfoni di Ubitennis il Direttore Palma -, ma credo che il problema non sia la vendita, perché cinque/sei mila tagliandi venduti sicuramente non è un numero da sottovalutare, il problema è che la frequenza è invece rada – sottolinea -. Molti comprano il biglietto per sostenere il torneo e questo mi fa piacere. Quello che manca è la presenza del pubblico. Quest’anno mi auguro che sia maggiore dell’anno scorso. In questi primi due giorni hanno dimostrato di avere un certo interesse. Io credo che sia uno dei problemi più grossi del circuito tennistico, principalmente WTA ma credo che sia anche ATP. Guardando la televisione, vediamo tanti tornei, anche più importanti di questo, con gli spalti vuoti. Credo che sia un’attenzione che bisognerebbe rivolgere ad essere attrattivi. La televisione toglie molto, manca la partecipazione umana. Credo che questa sia una delle cose che il circuito dovrebbe esaminare e trovare qualche rimedio”.

L’edizione 2025 del Palermo Ladies Open – passato dalla categoria ‘250’ a ‘125’ – ha presentato un entry list di tutto rispetto, vantando nomi della caratura di Trevisan (wild card), Teichmann e Rus, rinunciatrici last minute del main draw palermitano. Un malus non da poco per il torneo, e per Il Direttore Palma, che ha commentato: “Questo è un problema che si ripropone, non solo nei 125, o nel 250, ma anche nei 500 e così via. Gli unici a non avere questa crisi sono chiaramente gli Slam, o i ‘1000’. Un problema che il circuito non esamina. Credo che le giocatrici non abbiano capito che hanno un contratto con il pubblico, non solo con gli organizzatori dei tornei. Quindi non hanno nessuna penalità. Spesso portano solo un certificato medico, non c’è nessun controllo e quindi ci si cancella all’ultimo giorno. Credo che questa sia una mancanza di rispetto, non solo per chi organizza i tornei, ma anche per chi compra il biglietto. Verso l’organizzazione è una maggiore mancanza di rispetto perché molte campagne pubblicitarie sono incentrate sulle teste di serie, sulla uno, sulla due. Quando saltano queste teste di serie, chiaramente è arrivato un messaggio che non è quello vero. Allora io credo che il circuito dovrebbe tutelare meno le giocatrici, e tutelare più gli spettatori e gli organizzatori. Ti puoi cancellare, ma paghi una multa salata o ti sottoponi a una verifica seria, e se hai una malattia allora è giusto che ti ritiri. Queste sono delle cose importanti”.

Dopo la conclusione dell’edizione 2024 del Palermo Ladies Open, l’organizzazione ha ceduto la licenza al Transilvania Open, che l’ha acquistata per la modica cifra di tre milioni di euro. Il capoluogo siciliano, dunque, è quasi rimasto orfano dell’unico torneo di fama mondiale della regione, anche se, celermente, Palermo ha riconquistato un posto tra le tappe WTA, acquisendo i diritti della categoria 125: “È avvenuta perché la Federazione Italiana Tennis, da una parte, e WTA dell’altra, hanno chiesto, e non c’è voluto molto per dire si, di voler rimanere nella famiglia WTA. La Federazione aveva questo progetto di aumentare i tornei organizzati in Italia, facendo 8 tornei WTA. Ci ha incluso in questo progetto, dove il montepremi viene acquisito all’85% direttamente dall’associazione delle giocatrici e ci ha coinvolto. Noi siamo stati ben felici, perché chiaramente noi avevamo annullato il 250 non per un fatto economico, ma perché ritenevamo e continuiamo a ritenere, che economicamente non sono più sostenibili, perché con le defezioni e anche con le limitazioni che hanno le giocatrici a partecipare a questi tornei, trovare i soldi per organizzarlo è abbastanza difficile. Tranne che ci sia un ente pubblico, che, come succede in tutto il mondo, finanziano l’evento, cosa che non succede qua in Sicilia, bisogna che si mantengano con le loro forze, e per fare questo ci vuole un torneo che sia sostenibile. Hanno fatto la scelta come circuito, WTA, di togliere molti ‘250’ per potenziare i ‘500’, ma vediamo che anche i ‘500’ nuovi non hanno la forza di crescere, perché le principali giocatrici disertano. La WTA ha bisogno di fare tante riflessioni su tanti argomenti”.

Un territorio meritevole e desideroso di un ritorno del circuito maschile, dopo quasi vent’anni d’assenza. Anche se il direttore del torneo, Oliviero Palma, ha negato fermamente un possibile ingrandimento del torneo a livello WTA, lasciando però altri spiragli aperti per il futuro: “Io escludo personalmente un ingrandimento del ‘125’ al ‘250’ o ‘500’, proprio perché i costi sarebbero tali che… mi viene sul mal di testa a pensarlo. Quello che piuttosto si potrebbe pensare di fare è un ATP 125, un combined event, con due superfici diverse. Gli uomini in veloce e le donne in terra. Tutte e due nello stesso periodo, quindi la settimana quando inizia il veloce in America, ed è l’ultimo torneo in terra. Tutto questo deve passare anche però per una razionalizzazione delle autorizzazioni perché non è possibile che ogni anno gli enti pubblici che sono preposti a autorizzare l’organizzazione dell’evento, sembra che sia sempre un evento alla prima edizione. I 36 anni che sono passati vengono messi nel cassetto e vengono richieste tante cose magari anche nuove. Io credo che la sicurezza del pubblico, che la sicurezza delle giocatrici venga al primo posto, però io credo anche che uno che ha un’esperienza di 36 anni debba avere una corsia preferenziale. Tante indagini compreso alcune regole della WTA eccetera dovrebbero essere riviste perché spesso e volentieri molte cose fanno anche stancare l’organizzazione“.