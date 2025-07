Italiani in campo martedì 22 luglio: a Washington il ritorno in campo di Musetti

Sono passate circa tre settimana dall’ultima volta che lo abbiamo visto in campo a Wimbledon perdere al primo turno da Nikoloz Basilashvili, dopo un periodi di problemi fisici successivi al Roland Garros. Lorenzo Musetti è chiamato a ribadire le sue ambizioni in un palcoscenico importante come il 500 di Washington, per ritrovare buone sensazioni con la palla, ma soprattutto con il fisico in vista degli Us Open. Tra gli italiani in campo oggi, Francesco Passaro tenta di cavalcare l’onda lunga del buon momento di forma a Umago. In campo anche la miglior coppia azzurra di doppio, Vavassori e Bolelli, impegnata nell’ennesima rincorsa a un trofeo.

A Washington occhi puntati su Musetti

Il piatto forte della giornata è senza dubbio a Washington, dove Lorenzo Musetti – seconda testa di serie del tabellone – sfiderà non prima delle ore 20:00 italiane un avversario di peso come Cameron Norrie. Un match che si annuncia spigoloso: il britannico, ex top 10 e mancino imprevedibile, è reduce da un periodo altalenante, ma ha sempre rappresentato una mina vagante nei tornei sul cemento nordamericano. Per Musetti, che ha scelto di iniziare da Washington la sua estate americana in vista dello swing che culminerà agli US Open, sarà subito un esame di maturità. Servirà il miglior Lorenzo, quello capace di reggere l’urto da fondo e aggiungere un pizzico di fantasia nei momenti chiave.

Passaro a caccia di conferme in Croazia

Francesco Passaro proverà a far parlare ancora una volta il suo tennis, affrontando alle 16:30 la testa di serie n.3 ad Umago, l’argentino Camilo Ugo Carabelli. Il perugino, che ha mostrato segnali incoraggianti nelle ultime settimane tra Challenger e qualificazioni, si trova ora a misurarsi con un giocatore solido, abituato com’è a questa superficie. Per Passaro si tratta di un banco di prova importante, il tipo di partita che può accelerare il percorso di maturazione, ma anche complicare il cammino se affrontata non al meglio.

Doppio azzurro al completo: Vavassori-Bolelli e… Cobolli-Davidovich

Sempre nella capitale statunitense, giornata intensa anche sul fronte del doppio. La coppia azzurra Vavassori/Bolelli, n.1 del seeding e ormai sinonimo di solidità, esordirà alle ore 17:00 italiane contro i francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul, specialisti temibili con una buona chimica in campo. Gli azzurri puntano a un buon piazzamento in un torneo che li ha spesso visti protagonisti.

C’è anche una combinazione inedita che stuzzica la curiosità degli appassionati: Flavio Cobolli, fresco di Hopman Cup, farà coppia con il suo grande amico, Alejandro Davidovich Fokina per affrontare il duo australiano composto da Alex Popyrin e Alex De Minaur. Il match è in programma non prima delle 18:30 italiane. Una scommessa interessante, quella di Cobolli in doppio, che testimonia la voglia del romano di esplorare nuove strade e imparare sempre cose nuove, magari migliorando quel gioco di volo che è sempre un punto critico per i tennisti moderni.