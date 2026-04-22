ATP Madrid: Bonzi e Hurkacz primi avversari di Sinner e Musetti

Il primo turno sulla terra rossa di Madrid ha visto protagonisti veterani intramontabili e conferme dai piani alti del ranking. A staccare il pass per il secondo turno sono il polacco Hubert Hurkacz che sfiderà Lorenzo Musetti, il francese Benjamin Bonzi proveniente dalle qualificazioni e primo avversario di Jannik Sinner nel torneo, l’ex numero 3 del ranking Marin Cilic, Rafael Jodar che ha battuto in rimonta Jesper de Jong (2-6 7-5 6-4), Tirante, Machac, Kopriva, Buse, Struff, Ofner, Tabilo e Nava.

H. Hurkacz b. (Q) J. Faria 6-3 6-3

Tutto facile per Hubert Hurkacz, che ha chiuso la pratica contro Jaime Faria in appena settantuno minuti di gioco con un doppio 6-3. Il match ha vissuto un momento di incertezza nelle fasi iniziali, quando il portoghese numero 136 del ranking ha richiesto un medical time out sul punteggio di 2-1 per un problema alla spalla sinistra avvertito prima di andare al servizio. Una volta ripreso l’incontro, però, è iniziato il dominio implacabile del polacco che, con questa vittoria, si proietta verso un secondo turno molto interessante. Lorenzo Musetti, numero 9 al mondo, sarà il prossimo avversario dell’ex top-10 una “sfida interessante” che per Hurkacz è anche l’occasione per raddrizzare una stagione finora sottotono, mentre l’azzurro ha l’opportunità di riscattare le recenti eliminazioni premature a Montecarlo e Barcellona. I precedenti tra i due vedono una situazione di perfetto equilibrio sul 2-2: Musetti ha avuto la meglio a Roma nel 2021 e a Rotterdam nel 2022, mentre Hurkacz ha vinto entrambi i confronti disputati a Wimbledon nel 2021 e nel 2023.

[Q] B. Bonzi b. [Q] T. Droguet 6(4)-7 7-6(4) 6-4

In un vero e proprio derby francese, Benjamin Bonzi ha avuto la meglio su Titouan Droguet al termine di una battaglia durata due ore e trentacinque minuti. Il match è stato estremamente equilibrato, con i primi due parziali decisi entrambi al tie-break – il primo a favore di Droguet, il secondo di Bonzi –, prima della zampata finale di quest’ultimo nel terzo set. Con questo successo, Bonzi sale a quota tre vittorie consecutive in terra spagnola tra qualificazioni e tabellone principale. La vittoria regala a Bonzi un’ardua sfida contro Jannik Sinner al secondo turno, nella giornata di venerdì 24 aprile. I precedenti sorridono al campione azzurro, che conduce 3-0 negli scontri diretti contro il francese. Sinner, tornato numero 1 al mondo grazie al trionfo nel Principato, con questo torneo potrebbe vincere il quinto Masters 1000 consecutivo dopo i trionfi di Parigi, Indian Wells, Miami e Montecarlo.

Marin Cilic b. Zizou Bergs 4-6 6-3 6-4

Marin Cilic, veterano del circuito ed ex numero 3 del mondo, ha confermato al suo debutto al Mutua Madrid Open 2026 di non avere ancora intenzione di salutare la racchetta. In un match durato due ore e 10 minuti, il croato è riuscito a ribaltare l’esito della sfida contro Zizou Bergs. Dopo aver perso il primo set 4-6, Cilic ha reagito con determinazione, chiudendo i parziali successivi con il punteggio di 6-3 6-4. Grazie a questa prova di forza, accede al secondo turno del torneo madrileno, dove lo attenderà un confronto ancora più tosto contro il giovane Joao Fonseca.

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